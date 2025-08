Hay claves para que al empacar la maleta no se exceda el peso. | Foto: Getty Images

Es importante tener claro que cuando los viajes se realizan en transporte aéreo, existen algunas restricciones que no se deben pasar por alto y una de ellas es, precisamente, el peso del equipaje, ya sea de mano o el que se envía por bodega.

Sin importar si el viaje es largo o corto; cinco artículos que no deben faltar en el equipaje

Contexto: Sin importar si el viaje es largo o corto; cinco artículos que no deben faltar en el equipaje

Versatilidad

En cuanto a los productos de aseo, la clave está en llevar envases pequeños, no solo porque las aerolíneas no permiten que sean de más de 100 mililitros, sino porque entre mayor sea el tamaño, más pesarán. Lo ideal es llevar pequeñas cantidades en frascos sellados y si no son suficiente, seguro en el lugar de destino se conseguirán.