Colombia recibe importante reconocimiento del circuito mundial de cine turístico

El Ministerio de Comercio destacó que la campaña ‘Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza’ fue reconocida en el Japan World’s Tourism Film Festival con dos de los máximos galardones del certamen: Oro a la Mejor Producción Turística del Mundo para un país y el Gran Prix, otorgado a la mejor producción entre todas las piezas participantes del festival.

“Este festival forma parte del circuito internacional del International Committee of Tourism Film Festivals, la red global que reúne los principales festivales de cine turístico del mundo y en la que compiten cada año las campañas desarrolladas por los destinos más reconocidos del planeta. En este escenario, en el que participan potencias turísticas como Arabia Saudita, Suiza y España, entre cientos más, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en obtener este reconocimiento”, destacó el Ministerio.

Tres playas del Caribe colombiano que debería visitar al menos una vez en la vida; son tesoros naturales por descubrir

“Con esta campaña hemos apostado a contarle al mundo la riqueza natural, cultural y humana de Colombia, a través de historias que resaltan aquello que nos hace únicos: nuestra biodiversidad, nuestras tradiciones y la variedad de experiencias que pueden vivir los viajeros en cada región”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Al respecto, Shimizu Toru, embajador de Japón en Colombia, señaló: “Esta impactante estrategia, además de promover y posicionar a Colombia, fortalece los lazos culturales entre ambas naciones. Ha logrado despertar curiosidad y fascinación por descubrir y vivir nuevas experiencias. Nos sumamos a esta celebración que destaca lo mejor de la identidad de Colombia”.

“Este reconocimiento se suma al Premio India Catalina, obtenido en la categoría Mejor edición de no ficción, y la selección de la campaña y producción en el Festival de Cine de Nueva York. El reconocimiento global de Colombia y la presencia del video promocional en salas de cine internacionales permiten ampliar su alcance global y conectar con audiencias internacionales de alto valor”, subrayó la cartera de Comercio.

A una hora de Santa Marta, así es la playa de arena dorada y una colina en medio del mar, un destino que todos quieren conocer

Destacan importante incremento de tiquetes vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

Colombia se destaca como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo de la región en 2026. Durante el primer trimestre, la venta de tiquetes aéreos internacionales hacia el país creció un 16,7 %.

En comparación con otros países de Latinoamérica, México tuvo un incremento del 15,6 %, mientras que Perú tuvo una reducción del 18 % en la venta de tiquetes.

Bogotá es uno de los principales destinos del país. Foto: ProColombia

“Este desempeño confirma que el país no solo participa del crecimiento global del turismo, sino que gana terreno de manera más acelerada“, señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“El posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos. Estados Unidos lidera con el 34,5 % de participación, seguido por Brasil y México (cada uno representa el 8,4 %), y en conjunto, estos tres concentran más de la mitad de la demanda”, explicó Paula Cortès Calle, presidente ejecutiva de Anato.