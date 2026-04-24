Colombia es un país diverso en el que los viajeros encuentran variedad de atractivos para conocer y disfrutar. Dentro de su múltiple oferta están las playas en las que es posible apreciar su arena blanca, amarilla y negra dependiendo de la región del país en la que se encuentren, además de hermosos paisajes.

Tres playas colombianas para desconectarse y vivir momentos únicos en medio de exuberantes paisajes y ambiente tranquilo

En el Caribe estos sitios abundan y se caracterizan por sus aguas cálidas y generalmente tranquilas, de tonos que van del azul intenso al turquesa, así como por sus arenas claras, en muchos casos blancas y suaves.

Muchas de ellas están rodeadas de paisajes tropicales con palmeras, manglares y, en algunas zonas, arrecifes coralinos que favorecen la biodiversidad marina. Destinos como Cartagena, Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona ofrecen sitios que combinan belleza natural con una rica oferta cultural y turística. Dentro de la múltiple oferta, estas son tres playas para visitar al menos una vez en la vida.

En el Parque Tayrona hay diversidad de playas para conocer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bahía Concha

Esta es reconocida como una de las playas más hermosas cerca a Santa Marta y una parada obligada para quienes visitan esta capital. Se distingue por sus aguas cristalinas de tono azul y el imponente paisaje montañoso que la rodea, creando un entorno natural de gran atractivo.

A una hora de Santa Marta, así es la playa de arena dorada y una colina en medio del mar, un destino que todos quieren conocer

Forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los ecosistemas más emblemáticos y valorados del país. Es una playa muy amplia y una de sus características es que tiene muchos árboles donde se puede colgar una hamaca o chinchorro, desde donde es posible disfrutar de la brisa del mar y la vista. Aquí no hay cabañas ni alojamientos, solo zona de camping y hamacas. Es el espacio ideal para nadar en aguas cristalinas y hacer buceo.

Tintipán es un lugar tranquilo en el que se pueden realizar diversas actividades. Foto: Getty Images

Tintipán

En el Archipiélago de San Bernardo se encuentra la isla de Tintipán, que hace parte del Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario, un santuario submarino en el que conviven ecosistemas como arrecifes coralinos, humedales, manglares, litorales rocosos, pastos marinos y blancas playas, precisa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

En esta playa se puede descubrir la biodiversidad de sus ecosistemas buceando, pues a este lugar también se le conoce como “La Isla del Buzo”. El portal Travelgrafía indica que los momentos ideales para el avistamiento son el amanecer y el atardecer, ya que en esas horas los animales están más activos.

A pocos minutos de Santa Marta, Playa Grande y Pozos Colorados, dos encantadores destinos para visitar en carro

Es un lugar tranquilo en el que los turistas pueden realizar el Tour del Plancton durante la noche. Con este plan es posible observar los destellos fluorescentes que estas algas irradian con el movimiento, un espectáculo que no se aprecia en muchos lugares.

Playa Cristal es una de los lugares imperdibles cerca de Santa Marta. Foto: Cortesía - Visit Santa Marta / API

Playa Cristal

Otra opción imperdible es Playa Cristal, un mágico destino que se encuentra ubicado a unos 30 kilómetros del centro histórico de Santa Marta.

También se encuentra dentro del Parque Tayrona y allí los viajeros, además de descansar, pueden hacer algunas actividades como el snorkel, donde es posible explorar las maravillas del arrecife de coral y observar la amplia variedad de peces, esponjas y corales de múltiples colores y tamaños.

De igual forma, se pueden hacer caminatas ecológicas con el fin de admirar la biodiversidad del parque dando un paseo por sus senderos. Es un sitio ideal para la toma de fotografías, dado que es un punto de unión de la selva con el mar.