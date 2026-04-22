Colombia se caracteriza por ser un destino biodiverso, con playas que destacan por su belleza y su entorno natural único, que permiten una desconexión total lejos de las grandes urbes.

En el Caribe colombiano se encuentran lugares de aguas cristalinas y arenas blancas especiales para tomar el sol; mientras que en el Pacífico, las playas están rodeadas de selva densa, con arenas oscuras y un oleaje fuerte que les da un carácter imponente. En lugares como Bahía Solano o Nuquí, la naturaleza es protagonista.

Tres playas poco concurridas y tranquilas para disfrutar en un viaje por el Parque Tayrona; son imperdibles

Esta combinación de paisajes permite elegir entre destinos más turísticos o rincones casi vírgenes, ideales para quienes buscan silencio, contacto con la naturaleza y una sensación real de aislamiento.

A esto se suma la calidez de la gente, la gastronomía local y la posibilidad de disfrutar actividades simples como nadar, caminar o ver el atardecer, planes que hacen que la experiencia sea renovadora.

Estos son tres lugares ideales si el propósito es desconectarse del mundo, pues son playas que ofrecen privacidad y tranquilidad en medio de la naturaleza, para que quienes las visiten se dediquen a disfrutar.

Bahía Solano es una de las playas ideales para visitar en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bahía Solano

Este es un lugar mágico para presenciar atardeceres sublimes y disfrutar de playas solitarias y una gran biodiversidad. Son espacios rodeados de selva en donde es posible realizar caminatas ecológicas, avistamiento de aves y, en los meses de julio a octubre, del avistamiento de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos más genuinos y únicos de la región.

Para hospedarse, existen hoteles que ofrecen alojamiento en cómodas cabañas con todo lo que los huéspedes puedan necesitar durante su estadía y otros que permiten acampar en sus terrenos; otro plan que resulta imperdible y que es ideal para los más aventureros.

Este es uno de los destinos por descubrir en el Cesar, bello rincón para disfrutar de la playa y de bellos atardeceres

Palomino

Palomino es destino del Caribe colombiano que se ha convertido en uno de los lugares favoritos tanto de nacionales como de extranjeros. Allí la libertad y la tranquilidad van de la mano. Son varios kilómetros de playa para tener contacto directo con la naturaleza y gran variedad de hoteles que permiten tener una experiencia inolvidable, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Allí es posible disfrutar de restaurantes internacionales y habitaciones de lujo. Es un destino en el que es posible practicar actividades como surf o realizar un recorrido en neumáticos por el río Palomino, a lo que se le conoce como tubing.

Las playas de Palomino son ideales para desconectarse del día a día. Foto: Getty Images

Playa Guachakyta

En Colombia, uno de los destinos más lindos y que muchos quieren conocer es el Parque Nacional Natural Tayrona. Esta reserva natural destaca por su belleza y cercanía a la ciudad de Santa Marta.

En este parque confluye la majestuosidad de la Sierra Nevada con la belleza de las playas de aguas cristalinas y arenas blancas. En este parque hay gran variedad de playas en las que es posible disfrutar del sol y el mar con total tranquilidad, lejos de las multitudes.

Una de las muchas opciones para disfrutar es la playa Guachakyta, que destaca por la belleza de su paisaje y sus suaves olas que la convierten en un lugar perfecto para descansar y olvidarse de todo. La playa es pequeña y cuenta con poca vida marina, pero a cambio el viajero se encuentra con otros atractivos que vale la pena disfrutar.

Así las cosas, estos tres destinos son una opción cuando de recargar energías se trata, pues permiten conectarse con la naturaleza en un ambiente poco concurrido y con las comodidades necesarias.