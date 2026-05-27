No es Cartagena ni Santa Marta: el destino del Caribe colombiano con playas y clima agradable, perfecto para descansar

El Caribe colombiano es considerado uno de los destinos ideales para pasar unos días de vacaciones, gracias a que combina playas paradisíacas, clima cálido, cultura, gastronomía y paisajes naturales únicos.

Golfo de Morrosquillo: tres paradisíacos destinos para vivir momentos únicos en este mágico rincón caribeño

Destinos como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ofrecen experiencias diferentes que van desde recorrer centros históricos y disfrutar de la vida nocturna hasta relajarse frente al mar Caribe.

Sin embargo, no son los únicos lugares para compartir en familia o con amigos, pues hay otros sitios que no son tan renombrados, pero que igualmente ofrecen experiencias imperdibles y junio y sus puentes festivos es una buena época para visitarlos.

Los atractivos de Tolú

Uno de ellos es Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre, un destino turístico que llama la atención de propios y extraños por sus playas, su ambiente tranquilo y su cercanía a lugares como el Archipiélago de San Bernardo.

Caminar por las playas tranquilas de Tolú es uno de los planes para realizar en este destino. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Tolú, como comúnmente se le conoce, se caracteriza por ser un escenario de lindos paisajes, alegría, folclor, playa, brisa y mar. Tiene varios atractivos que vale la pena conocer, según información de la Alcaldía Municipal. Dentro de la oferta se encuentran estos lugares.

Playas del Francés: Este es un hermoso punto rodeado de naturaleza que se encuentra a pocos kilómetros de Tolú y allí el viajero puede disfrutar de la tranquila y limpia playa con un mar cálido y calmado en el golfo de Morrosquillo. Además, es ideal para nadar y disfrutar de los deportes náuticos.

La playa de aguas cristalinas escondida en el Golfo de Morrosquillo, un paraíso caribeño para disfrutar en familia

Playas de Palo Blanco: Este es considerado un rincón de ensueño donde el paisajismo cobra vida y cautiva los sentidos. El sitio web Golfo de Morrosquillo indica que aquí se aprecia una combinación perfecta de colores y una serenidad que invita al viajero a sumergirse en sus aguas de un inigualable tono azul intenso. Este lugar se caracteriza por ofrecer un oleaje suave y apacible y por mermitir el contacto con la naturaleza.

Islas de San Bernardo: Quien está de paseo en Tolú también puede ir al archipiélago de San Bernardo, conjunto de islas ubicadas en el golfo de Morrosquillo, en el mar Caribe. Allí la oferta es amplia y los turistas tienen la posibilidad de hacer diversas actividades acuáticas y al aire libre. Desde Tolú se pueden organizar recorridos en lancha hacia lugares como Isla Múcura, Tintipán y Santa Cruz del Islote, cada una con un ambiente particular.

Uno de los lugares para visitar cerca de Tolú es la isla de Tintipán, en el Archipiélago de San Bernardo. Foto: Getty Images

Ciénaga de la Leche: Esta reserva es un atractivo natural ubicado a 20 minutos del casco urbano de Santiago de Tolú, a pocos kilómetros por vía marítima. Según la Alcaldía, es uno de los mejores lugares para desconectarse del mundo, haciendo actividades náuticas, recreativas y ecoturisticas.

En general, Tolú se caracteriza por su tranquilidad y calma que lo diferencian de otros sitios más concurridos e incluso costosos. Tolú no tiene ese movimiento constante y es precisamente uno de los aspectos que llama la atención, pues permite obtener un descanso pleno, mientras se disfruta de sus encantos naturales y gastronómicos.