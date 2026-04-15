La diversidad y los encantos de Colombia son múltiples y, por ello, la posibilidad de conocer lugares mágicos está a la orden del día. Uno de ellos es el golfo de Morrosquillo, un destino turístico que ofrece la oportunidad de respirar calma en medio de la belleza propia de la costa caribeña colombiana.

La playa de aguas cristalinas escondida en el Golfo de Morrosquillo, un paraíso caribeño para disfrutar en familia

En este mágico lugar, los viajeros se encuentran con pueblos e islas costeras ricas en cultura, naturaleza y calles coloridas que cuentan grandes historias. El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que cada uno de los municipios del golfo ofrece una amplia gama de experiencias para sus visitantes. Estas son tres posibilidades para no perderse.

Primera Ensenada

Uno de esos sitios que vale la pena conocer son las playas Primera Ensenada, las cuales se caracterizan por ser de arena blanca y se extienden majestuosamente a lo largo de aproximadamente cinco kilómetros.

Coveñas es uno de los destinos imperdibles si se está de viaje por el golfo de Morrosquillo. Foto: Créditos: Departamento Nacional de Planeación / API

Información del sitio web Golfo de Morrosquillo indica que aquí las palmeras se dejan llevar por la brisa caribeña y los espacios verdes se entremezclan con la arena, creando un escenario que despierta una sensación de tranquilidad y serenidad.

Ubicadas en el municipio de Coveñas, estas playas son un escenario perfecto para disfrutar de deportes acuáticos. En la Primera Ensenada, se encuentra el exclusivo sector de Coveñitas, una playa reservada para los dueños de cabañas y apartamentos frente al mar. Aquí, la privacidad y la tranquilidad se convierten en compañeros de viaje, mientras se disfruta de la belleza del lugar.

Tres playas escondidas de Colombia para descubrir en unas vacaciones cortas; son perfectas para desconectarse del día a día

Ciénaga de La Caimanera

En Coveñas también está otro destino imperdible si se está de viaje por esta zona del país. Se trata de la Ciénaga de La Caimanera, una reserva natural en la que se disfruta de sus manglares y vida silvestre.

La ciénaga La Caimanera está en el departamento de Sucre. Foto: Facebook Alcaldía de Coveñas.

Es un lugar ideal para una escapada natural haciendo un recorrido en canoa con la compañía de guías locales que llevan a los visitantes por distintos caños. Allí es posible apreciar diversidad de fauna que va desde peces, pasando por aves y mamíferos. Su amplia diversidad, no solo de fauna sino de flora, hace de este lugar un punto atractivo para el ecoturismo.

Archipiélago de San Bernardo

Un tercer plan imperdible es visitar el archipiélago de San Bernardo. Este mágico destino está conformado por diez islas que se caracterizan por ofrecer aguas cristalinas. En la lista se incluyen: Múcura, Tintipán, Palma, Boquerón, Panda, Mangle y el Islote de Santa Cruz, este último considerado como la isla más densamente poblada del planeta, en donde en una hectárea habitan unas mil personas, según Colombia Travel.