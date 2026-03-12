Tres playas escondidas de Colombia para descubrir en unas vacaciones cortas; son perfectas para desconectarse del día a día

El territorio colombiano es un destino que destaca por su oferta de playas, destinos paradisíacos que permiten vivir experiencias únicas. Lugares como Cartagena, Santa Marta y las islas de San Andrés atraen cada año a miles de turistas, tanto nacionales como internacionales, que llaman la atención con su diversidad de encantos.

Estos lugares tienen un gran valor cultural y natural. En zonas como el Parque Nacional Natural Tayrona se combina la belleza del mar Caribe con la biodiversidad y las tradiciones de comunidades locales e indígenas.

Las hay de arena blanca, dorada y hasta negra, pero todas les brindan a los viajeros experiencias que vale la pena vivir, pues muchas de ellas ofrecen entornos tranquilos que permiten desconectarse del día a día y obtener un verdadero descanso. Estas son tres de ellas.

Playa Segunda Ensenada, Coveñas. Foto: Gobernación de Sucre

Tolú y Coveñas

Ubicadas en el golfo de Morrosquillo se encuentran las playas de Tolú y Coveñas, que tienen una distancia de 20 kilómetros entre sí. De acuerdo con información de Procolombia, se caracterizan por sus aguas cristalinas poco profundas y las palmeras a su alrededor. Se dice que esta es una buena opción para visitar en familia y con niños.

En estas playas destacan sus lindos paisajes. Allí los viajeros se encuentran con espacios rodeados de una amplia biodiversidad que le da distintos tonos de verde al mar.

Isla de Tintipán

Esta isla y sus playas se encuentran en el Archipiélago de San Bernardo, que hace parte del Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario, un santuario submarino en el que es posible apreciar ecosistemas como arrecifes coralinos, humedales, manglares, litorales rocosos, pastos marinos y blancas playas, según indica la fuente oficial. Este lugar es hogar de una gran biodiversidad, tanto de fauna como de flora, que se puede apreciar en sus aguas claras.

Es un lugar que se caracteriza por estar rodeado de ciénagas y manglares, por lo que la conservación de especies es una prioridad. Es un buen sitio no solo para tomar el sol y divertirse en la playa, sino también para hacer actividades como el avistamiento de aves.

Así es la Bahía El Aguacate, Capurganá. Foto: Créditos: Colparques / API

Capurganá

Este es un destino para visitar en el departamento de Chocó. Es un espacio paradisíaco y escondido al que solo se puede acceder por vía marítima o aérea desde la ciudad de Medellín. Se trata de un tesoro metido en una bahía y una densa selva húmeda tropical.

En el pasado, este sitio era habitado por la comunidad indígena Cuna, razón por la cual el nombre de esta playa significa “Tierra de ají” en su lengua nativa. Es un destino perfecto para relajarse y desconectarse en medio de la naturaleza.