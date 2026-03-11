A una hora de Barranquilla: la playa del Caribe que ha sido reconocida internacionalmente; es un destino imperdible

El Caribe colombiano cuenta con una gran variedad de playas que permiten a turistas nacionales e internacionales vivir experiencias inolvidables junto al mar.

Entre las más reconocidas se encuentran las de las ciudades de Cartagena y Santa Marta, dos de los destinos turísticos más importantes del país. En estos lugares destacan playas como Playa Blanca, Cabo Tortuga y Playa Grande, entre otras. No obstante, en esta región también existen muchas playas menos conocidas que poseen una gran belleza.

Una de ellas se encuentra en el departamento del Atlántico y fue reconocida en 2024 como de las 10 mejores playas rurales del mundo. Se trata de Punta Astilleros, ubicada en el municipio de Piojó.

De acuerdo con información de la Gobernación del Atlántico, esta playa se ubicó en el octavo lugar entre las mejores playas rurales, según un ranking del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (Cifplayas) y su Grupo de Investigación en Sistemas Costeros. Además, ocupó el décimo puesto de las mejores playas del Caribe y la primera posición como la mejor playa rural de Colombia.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó, en su momento, la belleza del lugar e indicó que, si bien el departamento no es visto como un destino fuerte en turismo de playa, es importante que se mire hacia entornos con una riqueza paisajística que es muy apreciada por nacionales y extranjeros.

Playa Punta Astilleros de Piojó. Foto: Instagram @veranodelarosa

“Es mucho lo que nos toca por hacer por estos ecosistemas poco visitados, que necesitan una intervención sostenible con el medioambiente. Y, en Piojó, lo que hay es lugares maravillosos en los que se pueden hacer avistamientos de aves y senderismo”, manifestó Verano.

Otro pueblo con playas en el Atlántico

Puerto Colombia es otro destino del Atlántico reconocido por su oferta de playas, su historia y una amplia variedad de lugares que dejan encantados a los viajeros. En la lista de sitios de interés, la Alcaldía Municipal incluye los siguientes, aunque no son los únicos.

Este municipio tiene 18 kilómetros de playas sobre el mar Caribe. Sus balnearios son muy apetecidos y aquí están las playas de Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar y Muelle. A lo largo de las mismas se ubican áreas de descanso y diversa infraestructura para la prestación de servicios para los turistas.

Esta población tiene su reconocido muelle. Fue construido en 1888, concebido como parte final del terminal marítimo de Barranquilla ubicado en Puerto Colombia. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. Se ha consolidado como un gran atractivo turístico y referente histórico en el municipio, pues fue considerado como una de las más notables construcciones del siglo XIX en el país.