Turismo

A una hora de Barranquilla: la playa del Caribe que ha sido reconocida internacionalmente; es un destino imperdible

Fue destacada como una de las mejores 10 de las zonas rurales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 7:39 p. m.
Playa Punta Astilleros, en Piojó, Atlántico.
Playa Punta Astilleros, en Piojó, Atlántico. Foto: Gobernación del Atlántico

El Caribe colombiano cuenta con una gran variedad de playas que permiten a turistas nacionales e internacionales vivir experiencias inolvidables junto al mar.

Entre las más reconocidas se encuentran las de las ciudades de Cartagena y Santa Marta, dos de los destinos turísticos más importantes del país. En estos lugares destacan playas como Playa Blanca, Cabo Tortuga y Playa Grande, entre otras. No obstante, en esta región también existen muchas playas menos conocidas que poseen una gran belleza.

Una de ellas se encuentra en el departamento del Atlántico y fue reconocida en 2024 como de las 10 mejores playas rurales del mundo. Se trata de Punta Astilleros, ubicada en el municipio de Piojó.

A 20 minutos de Barranquilla: el pueblo que enamora con lindas playas, historia y variedad de atractivos naturales

De acuerdo con información de la Gobernación del Atlántico, esta playa se ubicó en el octavo lugar entre las mejores playas rurales, según un ranking del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (Cifplayas) y su Grupo de Investigación en Sistemas Costeros. Además, ocupó el décimo puesto de las mejores playas del Caribe y la primera posición como la mejor playa rural de Colombia.

Turismo

¿Viaja en avión? Estos elementos deben ir en la cabina de la aeronave; no están permitidos en el equipaje de bodega

Turismo

Tres destinos colombianos para visitar en Semana Santa; son tradicionales y de profunda convicción religiosa

Turismo

El pueblo antioqueño reconocido por su valor histórico y su riqueza cultural, un destino que enamora a una hora de Medellín

Turismo

El municipio que es considerado un tesoro escondido en el Tolima, un destino rodeado de cascadas, ideal para el ecoturismo

Turismo

El nombre de este pueblo boyacense significa ‘señor de los vientos’, un paraíso de clima agradable y diversidad de festivales

Turismo

Burgerville 2026: el festival gastronómico en el que la hamburguesa es protagonista vuelve a Bogotá

Turismo

A 20 minutos de Bucaramanga, así es uno de los pueblos más antiguos de Santander, destino colonial que ofrece un viaje al pasado

Turismo

Así es el sitio turístico que se convirtió en una de las atracciones más extrañas y visitadas de Europa

Tecnología

Hallazgo histórico en aguas profundas: científicos localizan un tiburón de 399 años que habría nacido en 1627

Turismo

El encantador municipio donde se realiza el Festival de la Ciruela, un mágico lugar conocido como el ‘corazón alegre del Atlántico’

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó, en su momento, la belleza del lugar e indicó que, si bien el departamento no es visto como un destino fuerte en turismo de playa, es importante que se mire hacia entornos con una riqueza paisajística que es muy apreciada por nacionales y extranjeros.

El paraíso colombiano que se encuentra en el Top 10 de las mejores playas rurales del mundo
Playa Punta Astilleros de Piojó. Foto: Instagram @veranodelarosa

“Es mucho lo que nos toca por hacer por estos ecosistemas poco visitados, que necesitan una intervención sostenible con el medioambiente. Y, en Piojó, lo que hay es lugares maravillosos en los que se pueden hacer avistamientos de aves y senderismo”, manifestó Verano.

Turismo en el Atlántico: conozca los destinos para todos los gustos que ofrece este departamento

Otro pueblo con playas en el Atlántico

Puerto Colombia es otro destino del Atlántico reconocido por su oferta de playas, su historia y una amplia variedad de lugares que dejan encantados a los viajeros. En la lista de sitios de interés, la Alcaldía Municipal incluye los siguientes, aunque no son los únicos.

Este municipio tiene 18 kilómetros de playas sobre el mar Caribe. Sus balnearios son muy apetecidos y aquí están las playas de Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar y Muelle. A lo largo de las mismas se ubican áreas de descanso y diversa infraestructura para la prestación de servicios para los turistas.

Esta población tiene su reconocido muelle. Fue construido en 1888, concebido como parte final del terminal marítimo de Barranquilla ubicado en Puerto Colombia. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. Se ha consolidado como un gran atractivo turístico y referente histórico en el municipio, pues fue considerado como una de las más notables construcciones del siglo XIX en el país.