Barranquilla se ha consolidado como un destino imperdible para visitar en unas vacaciones. Es una ciudad llena de cultura, música y alegría, reconocida por su Carnaval, una de las fiestas más importantes del país, y porque les ofrece a los viajeros diversas alternativas en materia turística.

Sin embargo, muy cerca, a solo 20 minutos, se encuentra otro lugar que vale la pena conocer y que hace parte de la iniciativa “Pueblos que Enamoran” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).

Se trata de Puerto Colombia, destino reconocido por su oferta de playas, su historia y una amplia variedad de lugares que dejan encantados a los viajeros. En la lista de sitios de interés, la Alcaldía Municipal incluye los siguientes, aunque no son los únicos.

Playas: Este municipio tiene 18 kilómetros de playas sobre el mar Caribe. Sus balnearios son muy apetecidos y aquí están las playas de Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar y Muelle. A lo largo de las mismas se ubican áreas de descanso y diversa infraestructura para la prestación de servicios para los turistas.

Puerto Colombia es uno de los destinos más turísticos del Atlántico. Foto: Red social X- Alcaldía de Puerto Colombia.

Muelle de Puerto Colombia: Fue construido en 1888, concebido como parte final del terminal marítimo de Barranquilla ubicado en Puerto Colombia. Su diseño y construcción estuvieron a cargo del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. Se ha consolidado como un gran atractivo turístico y referente histórico en el municipio, pues fue considerado como una de las más notables construcciones del siglo XIX en el país.

Plaza Francisco Javier Cisneros: Este es un espacio de 30.000 metros para el disfrute de todos los lugareños y visitantes. Este lugar es el escenario perfecto para realizar los principales eventos sociales, culturales, artísticos y religiosos.

Estación del Ferrocarril: En 1871 el ferrocarril de Bolívar fue el segundo construido en Colombia; inicialmente se denominó Ferrocarril de Barranquilla, pues unía esta ciudad con Puerto Colombia. Tenía una longitud de 28 kilómetros; hoy es un centro de memoria cultural e histórica.

El Castillo de San Antonio de Salgar: Fue construido por los españoles en 1848 sobre las ruinas del antiguo fortín de San Antonio, durante la época colonial. Fue declarado Patrimonio y Bien Cultural de la Nación en 1998. Según la Alcaldía, es uno de los sitios turísticos más visitados en la Costa Caribe colombiana y cuenta con una estructura recientemente restaurada para sus visitantes.

Puerto Colombia es uno de los municipios más llamativos del Atlántico. Foto: Getty Images

Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen: Es la parroquia del municipio, la cual fue declarada santuario en 1987, siendo el único del Atlántico. La construcción es de una sola planta y en forma de cruz.

Malecón: Tiene una longitud de 1,5 kilómetros. Una parte del tramo está construida a un costado de la Playa de Miramar con escaleras y rampas que permiten el ingreso a la playa. Es un espacio utilizado para el turismo de contemplación, actividades deportivas y familiares.

Lago del Cisne: Es un cuerpo de agua con un área aproximada de 18 hectáreas y una profundidad de 2.5 a tres metros que se abastece con las aguas del Arroyo de León. Este lugar es hábitat de especies de aves migratorias como las garzas blancas y el gallito de ciénaga.

Paso del Libertador: En un costado de la entrada a Punta Roca, se encuentra una caseta que recuerda el paso del libertador Simón Bolívar por este lugar. Tiene una piedra simbólica, donde se presume se sentó a descansar.

Antiguo Palacio Municipal: Inaugurado en 1929, representa un importante valor arquitectónico y un símbolo de la vida cívica y política del municipio.