Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla presentó recientemente el Baq Tour, un bus turístico que recorrerá escenarios emblemáticos de la ciudad y que busca posicionarse como un nuevo referente de identidad y desarrollo para la ciudad.

“Barranquilla ya tiene su primer bus turístico. El #BaqTour es una nueva experiencia para descubrir Barranquilla desde otra mirada. Un vehículo que integra movilidad, turismo, inclusión y sostenibilidad, pensado para que nuestros barranquilleros y turistas recorran nuestras joyas turísticas y naturales de una forma cómoda, diferente y a otro nivel. Más de 50 pasajeros podrán vivir la experiencia en sus dos ambientes: uno con aire acondicionado y otro para disfrutar la brisa del encanto caribeño que nos caracteriza, afirmó el alcalde Alejandro Char.

El mandatario distrital destacó esta nueva apuesta de la ciudad: “Hoy Barranquilla, más allá de ser esa ciudad industrial y comercial, se volvió un epicentro del turismo. Y más hoy que tenemos un Carnaval, que tenemos un Barrio Abajo, un Puerto Mocho, y bueno, esta ciudad cada día gana más en el marco de lo turístico y eso nos mantiene la economía muy vibrante”.

Un recorrido por las joyas de la ciudad

El Baq Tour recorrerá escenarios como el Museo a Cielo Abierto, los callejones del Prado, el Gran Malecón y sus atractivos como la Luna del Río y el Riobús Karakalí, la ciénaga de Mallorquín, la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial, la Catedral Metropolitana María Reina, entre otros puntos estratégicos de la capital del Atlántico.

El nuevo bus turístico permite recorrer los principales atractivos culturales de Barranquilla. Foto: X @AlejandroChar

Según la Alcaldía, la operación estará a cargo de una empresa turística especializada, “garantizando altos estándares de calidad en cada recorrido”.

“Con la puesta en marcha del Baq Tour, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y Transmetro avanzan en el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo y reafirma el posicionamiento de una ciudad moderna, sostenible y competitiva”, subrayó la entidad.

Barranquilla se consolida como destino cultural y turístico imperdible en febrero

En el mes de febrero, la ciudad de Barranquilla se transforma en el epicentro cultural de Colombia, consolidándose como un destino turístico imperdible tanto para viajeros nacionales como para extranjeros. Durante esta época, La Arenosa capta la atención de miles de personas gracias a su emblemática fiesta: el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Este Carnaval, más allá de ser una muestra de folclore y tradición, también es un despliegue de color, música y danza que refleja la identidad cultural de este territorio del Caribe, que entre el 14 y el 17 de febrero se llena de comparsas, disfraces elaborados y ritmos caribeños, como cumbia, mapalé y porro, reflejando la alegría que distingue a sus habitantes.

En el marco de este evento, según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamientos realizadas por viajeros nacionales e internacionales se incrementaron en más de 100 por ciento, un indicador claro del creciente interés que despierta la ciudad durante esta temporada festiva.

Asimismo, da cuenta de la importancia de este Carnaval, reconocido como una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia, que trasciende fronteras gracias a su mezcla de expresiones culturales que incluyen teatro, literatura, gastronomía y arte urbano, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en su vibrante y contagioso ambiente.

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma, los viajeros internacionales que más han buscado viajar a Barranquilla durante estas fechas provienen de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos, mientras que a nivel nacional, el interés lo lideran viajeros de Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.