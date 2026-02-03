Turismo

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Con motivo de su lanzamiento, la compañía ofrece tarifas promocionales por tiempo limitado.

Redacción Turismo
3 de febrero de 2026, 8:38 p. m.
Esta nueva ruta se lanza con el propósito de impulsar el turismo en el marco del Carnaval de Barranquilla.
Se acerca una de las festividades más emblemáticas de Colombia: el Carnaval de Barranquilla, un evento que este año llega a llenar de alegría y color las calles de La Arenosa del 14 al 17 de febrero.

Por eso, en el marco de este icónico encuentro, la aerolínea JetSmart anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla, fortaleciendo la conectividad aérea del Caribe colombiano.

Con motivo de su lanzamiento, la compañía también indicó que los usuarios podrán acceder a tarifas promocionales por tiempo limitado, entre el 3 y el 5 de febrero de 2026, desde los $58.300 COP con impuestos y tasas incluidos por trayecto, para volar entre el 16 de febrero y el 30 de junio de 2026.

El inicio de operación de esta ruta busca incentivar el turismo en Barranquilla durante esta celebración cultural, contribuyendo a la proyección de la ciudad a nivel nacional. La ruta inicia con dos vuelos diarios, lo que representa una oferta de más de 2.600 sillas semanales.

De cara a la temporada de Carnaval, y en línea con el incremento esperado en la demanda, la programación de vuelos del 11 al 17 de febrero se ampliará hasta alcanzar 28 frecuencias semanales, las cuales serán 19 desde Bogotá y 9 desde Medellín.

Al implementar esta estrategia, de acuerdo con la compañía, se registra un crecimiento en un 45 % de la capacidad comparada con el 2025, facilitando el acceso de viajeros que llegan a Barranquilla para disfrutar de una de las festividades más relevantes del país.

“Estamos materializando lo que hemos anunciado para Colombia. Esta ruta fortalece la presencia en el Caribe y nos permite acompañar a Barranquilla como aerolínea oficial de su carnaval, con una oferta que se traduce en capacidad real, itinerarios consistentes y disponibilidad alineada con la demanda de la región”, señaló Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

Es así como la incorporación de este trayecto refleja el propósito de transformar el crecimiento en impactos concretos para las regiones de la aerolínea, ampliando las alternativas de conexión desde y hacia ciudades distintas a los grandes centros tradicionales.

Además, complementa la conectividad que la compañía ya opera desde Medellín con 7 vuelos semanales y refuerza el papel de Barranquilla como un punto estratégico dentro de su red doméstica.

En vista de los aportes significativos de esta nueva ruta, Camilo Cuello, director regional norte de la Aeronáutica Civil, afirmó: “Recibimos con entusiasmo la apertura de la nueva conexión directa entre Bogotá y Barranquilla, operada por JetSmart. Desde la entidad se adelantan esfuerzos permanentes para fortalecer la conectividad aérea del Caribe colombiano con el resto del país, buscando que más colombianos accedan y conozcan su oferta turística, gastronómica y cultural”.

"Quien lo vive, es quien lo goza". Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

