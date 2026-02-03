El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

De acuerdo con la plataforma TripAdvisor y el portal de turismo Visit Bogotá, uno de los sitios imperdibles para incluir en un recorrido por la capital colombiana es el parque Salitre Mágico, reconocido como el espacio de diversiones más extremo de la ciudad.

Por esta razón, este emblemático lugar, diseñado para quienes buscan emociones intensas y adrenalina pura, se prepara para reafirmar su identidad en la Vitrina Turística de Anato 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá.

Allí recordará su papel como parte fundamental de la memoria colectiva de Bogotá, un escenario que durante años ha sido sinónimo de risas, aventura y planes inolvidables.

Su presencia en este importante encuentro, que reúne a los principales actores de la industria del turismo a nivel nacional e internacional, busca devolverlo al centro de la conversación para recordar que es mucho más que un parque de diversiones: es un referente del entretenimiento urbano y familiar que ha acompañado a varias generaciones de bogotanos.

Durante décadas, este sitio de interés de Bogotá ha hecho parte de la historia emocional de la ciudad, consolidándose como un punto de encuentro donde niños, jóvenes y adultos han vivido momentos memorables.

Esto ha sido posible porque, más allá de las atracciones mecánicas, el parque representa experiencias cotidianas que, vividas desde la emoción, también se sienten extremas: dar un primer beso mientras se espera el turno en un juego, salir por primera vez con amigos sin la compañía de los papás, atreverse a mojarse en el splash aun cuando el clima es frío, entre otras aventuras inolvidables.

Todo esto refleja lo que muchos están buscando para desconectarse por un momento de la rutina: risas, gritos y, sin duda, diversión extrema.

Con este reposicionamiento también se espera estar presente en un contexto en el que Bogotá fortalece su oferta de planes cercanos, turismo urbano y experiencias compartidas.

“Hoy estamos en un proceso consciente de reposicionamiento, entendiendo que Bogotá fortalece cada vez más su oferta de turismo urbano y de planes cercanos. En ese contexto, Salitre Mágico reafirma su papel como un referente del entretenimiento familiar y como un actor relevante dentro del ecosistema turístico de la ciudad”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de marketing del parque, ubicado en la calle 63 # 60-80.

Asimismo, se conoció que el parque participará dentro del stand de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP), en un espacio situado estratégicamente en el Gran Salón – Pabellón Nacional, junto a entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

Su participación será clave para fortalecer su visibilidad como uno de los principales referentes del sector de parques y atracciones en la capital colombiana, así como su aporte al turismo familiar y al entretenimiento de la ciudad.

“Salitre Mágico ha sido, durante décadas, parte de la historia emocional de Bogotá”, recalcó Zambrano destacando esas experiencias que lo convierten en un sitio de interés imperdible y especial para crear nuevos recuerdos.