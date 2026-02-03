Turismo

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Este encuentro reunirá a los principales actores de la industria del turismo a nivel nacional e internacional.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de febrero de 2026, 8:09 p. m.
Vitrina Turística de Anato
Vitrina Turística de Anato Foto: Cortesía: Anato

De acuerdo con la plataforma TripAdvisor y el portal de turismo Visit Bogotá, uno de los sitios imperdibles para incluir en un recorrido por la capital colombiana es el parque Salitre Mágico, reconocido como el espacio de diversiones más extremo de la ciudad.

Por esta razón, este emblemático lugar, diseñado para quienes buscan emociones intensas y adrenalina pura, se prepara para reafirmar su identidad en la Vitrina Turística de Anato 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá.

A cuatro horas de Bogotá, el encantador pueblo colonial y de calles empedradas, que enamora a orillas del Magdalena

Allí recordará su papel como parte fundamental de la memoria colectiva de Bogotá, un escenario que durante años ha sido sinónimo de risas, aventura y planes inolvidables.

Su presencia en este importante encuentro, que reúne a los principales actores de la industria del turismo a nivel nacional e internacional, busca devolverlo al centro de la conversación para recordar que es mucho más que un parque de diversiones: es un referente del entretenimiento urbano y familiar que ha acompañado a varias generaciones de bogotanos.

Turismo

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

Turismo

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Turismo

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Turismo

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Turismo

A cuatro horas de Bogotá, el encantador pueblo colonial y de calles empedradas, que enamora a orillas del Magdalena

Turismo

Así es el municipio del Meta con más de 420 años de historia, uno de los más antiguos de Colombia

Turismo

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Macroeconomía

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Turismo

Turismo cultural en Bogotá: estos son los eventos más importantes que se realizarán en febrero

Vehículos

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas y luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

Durante décadas, este sitio de interés de Bogotá ha hecho parte de la historia emocional de la ciudad, consolidándose como un punto de encuentro donde niños, jóvenes y adultos han vivido momentos memorables.

Esto ha sido posible porque, más allá de las atracciones mecánicas, el parque representa experiencias cotidianas que, vividas desde la emoción, también se sienten extremas: dar un primer beso mientras se espera el turno en un juego, salir por primera vez con amigos sin la compañía de los papás, atreverse a mojarse en el splash aun cuando el clima es frío, entre otras aventuras inolvidables.

Todo esto refleja lo que muchos están buscando para desconectarse por un momento de la rutina: risas, gritos y, sin duda, diversión extrema.

Con este reposicionamiento también se espera estar presente en un contexto en el que Bogotá fortalece su oferta de planes cercanos, turismo urbano y experiencias compartidas.

“Hoy estamos en un proceso consciente de reposicionamiento, entendiendo que Bogotá fortalece cada vez más su oferta de turismo urbano y de planes cercanos. En ese contexto, Salitre Mágico reafirma su papel como un referente del entretenimiento familiar y como un actor relevante dentro del ecosistema turístico de la ciudad”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de marketing del parque, ubicado en la calle 63 # 60-80.

Asimismo, se conoció que el parque participará dentro del stand de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP), en un espacio situado estratégicamente en el Gran Salón – Pabellón Nacional, junto a entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Su participación será clave para fortalecer su visibilidad como uno de los principales referentes del sector de parques y atracciones en la capital colombiana, así como su aporte al turismo familiar y al entretenimiento de la ciudad.

“Salitre Mágico ha sido, durante décadas, parte de la historia emocional de Bogotá”, recalcó Zambrano destacando esas experiencias que lo convierten en un sitio de interés imperdible y especial para crear nuevos recuerdos.

Más de Turismo

Santa Bárbara, Santander

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Varias regiones del país participaron activamente en la Vitrina Turística 2021

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Almeida, Boyacá

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Senderismo

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Ambalema, Tolima

A cuatro horas de Bogotá, el encantador pueblo colonial y de calles empedradas, que enamora a orillas del Magdalena

San Martin de los Llanos - Meta

Así es el municipio del Meta con más de 420 años de historia, uno de los más antiguos de Colombia

Girardota, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Jardín, Antioquia

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Marinilla, Antioquia

Los encantos de los siete municipios que son patrimonio en Antioquia

Noticias Destacadas