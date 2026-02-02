Estos fueron los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros a Bogotá en 2025

El Observatorio de Turismo de Bogotá presentó los resultados del más reciente boletín de cifras del sector correspondientes a los últimos meses de 2025.

De acuerdo con el reporte, el 56 % de los visitantes extranjeros que llegaron a la ciudad, durante el último año, lo hicieron motivados por el turismo y el ocio, “atraídos por la robusta oferta de eventos, gastronomía y cultura urbana”.

El informe afirma que Bogotá recibió 1.913.648 visitantes extranjeros durante el periodo analizado, lo que representó un crecimiento del 2,6 % frente a 2024.

“El crecimiento del 2.6 % en visitantes internacionales (alcanzando cerca de 1.9 millones de personas) está intrínsecamente ligado a una agenda de eventos de talla mundial y a una oferta gastronómica que posiciona a Bogotá como una de las capitales culinarias de la región”, señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

Y agregó: “Los resultados del boletín reflejaron que la ciudad fue elegida por una oferta diversa que integra cultura, gastronomía, eventos, patrimonio, barrios con identidad y experiencias locales auténticas. Este enfoque consolidó a Bogotá como un destino que va más allá del turismo tradicional, donde la experiencia urbana y el contacto con la vida cotidiana de la ciudad influyeron de manera decisiva en la elección de viaje de los visitantes extranjeros”.

Turismo, motor de empleo

El reporte, de igual manera, señala que septiembre y noviembre de 2025, el sector registró en promedio 127.867 empleos, equivalentes al 2,9 % del total de ocupados en la ciudad. El incremento se vio impulsado principalmente por los sectores conexos —como alimentos, bebidas, cultura y eventos—, que aumentaron su empleo en 36,7 %, evidenciando el encadenamiento del turismo con otras actividades urbanas.

En materia de conectividad, el informe indica que el número total de vuelos hacia Bogotá presentó una leve disminución del 0,1 % entre enero y noviembre de 2025, sin embargo, el tráfico aéreo internacional creció 7,5 %, compensando la caída del tráfico nacional. Durante ese periodo, el aeropuerto alcanzó una ocupación promedio del 81,4 %, “reflejando una alta demanda de viajeros provenientes del exterior”.

“La ciudad también fortaleció su capacidad para atender a los visitantes. A noviembre de 2025, Bogotá contó con 14.085 prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo, lo que representó un crecimiento del 1,2 % frente al año anterior. Las viviendas turísticas, las agencias de viajes y los establecimientos de alojamiento concentraron la mayor participación, ampliando la diversidad de la oferta disponible”, añadió el texto.