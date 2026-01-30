Turismo

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

Entre lagunas y montañas, este municipio es considerado un destino perfecto para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 7:35 p. m.
Panorámica de Vetas, Santander.
Panorámica de Vetas, Santander.

Santander es un departamento de Colombia conformado por 87 municipios agrupados en 8 provincias, explica el portal oficial de turismo Colombia Travel, ofreciendo a sus visitantes una amplia variedad de atractivos naturales para conocer en cada uno de sus rincones.

Entre sus destinos más populares se destaca el municipio más alto del país: Vetas, situado a 3.350 metros sobre el nivel del mar, un lugar considerado un destino perfecto para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, uno de los principales atractivos para conocer en esta población, que además es una de las más antiguas del departamento, son sus complejos lagunares, cuerpos de agua que se pueden apreciar a tan solo 88 kilómetros de Bucaramanga, lo que equivale a un viaje de aproximadamente 3 horas.

Aunque se trata de un pueblo pequeño, Vetas es uno de esos tesoros únicos de gran valor en el territorio nacional que, pese a su clima frío, despierta el interés de viajeros dispuestos a vivir una experiencia en la que parece posible tocar el cielo de Santander entre montañas y miradores imperdibles.

Uno de sus sitios más emblemáticos es El Páramo de Santurbán, una de las áreas naturales más importantes de la región, catalogada como el corazón ecológico de Vetas. Este páramo no solo es un ecosistema vital que abastece de agua a millones de personas, sino que también es ideal para el ecoturismo.

YouTube video a3arENUiw5Q thumbnail

Según la misma fuente. este lugar cuenta con una extensión de 142.000 hectáreas con alturas que varían entre los 3000 y los 4300 metros y abarcan 30 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Por otro lado, destaca que se trata de un ecosistema que alberga más de 450 especies vegetales, muchas de las cuales solo crecen allí, y unas 300 especies animales, aspectos que lo convierten en una de las áreas de mayor biodiversidad de la región.

Aunque el páramo se extiende por varios municipios, Vetas se consolida como el punto de acceso ideal para llegar a los senderos que conducen a los lagos de montaña. Estos cuerpos de agua cautivan a los viajeros por su entorno, donde las rocas y las flores silvestres se entrelazan de manera natural y armoniosa.

Para llegar a ellas, es necesario tomar el camino que parte desde Berlín y pasa por la escuela local en dirección a Vetas. El trayecto es de un kilómetro y medio por un sendero de pendiente no muy pronunciada hasta alcanzar la meta.

Una vez allí, los visitantes continúan por una senda más desafiante con tramos escarpados que conducen hacia el mirador Lagunas Negras, una parada donde es posible apreciar la belleza de su paisaje desde un ángulo distinto.

