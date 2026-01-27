Turismo

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Este lugar se encuentra a tres horas de Bucaramanga.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
27 de enero de 2026, 4:07 p. m.
Mogotes es uno de los municipios para visitar en Santander
Mogotes es uno de los municipios para visitar en Santander Foto: Alcaldía Municipal de Mogotes/API.

Santander es reconocido como uno de los destinos especiales para visitar en Colombia. Es un territorio que les ofrece a los viajeros diversidad de atractivos entre naturales y culturales, además de históricos, que resultan imperdibles.

En sus tierras los turistas tienen la posibilidad de conocer y disfrutar del Parque Nacional del Chicamocha, con miradores y teleférico. También sobresalen el Páramo de Santurbán, cascadas, ríos y otros encantos naturales que hacen del territorio un destino ideal para el ecoturismo y la contemplación de la naturaleza.

Así es la ‘ciudad de las colinas’, en Santander, un pueblo que sorprende con hermosas cascadas escondidas entre montañas

Además, esta zona del país es reconocida como epicentro del turismo de aventura, con actividades como rafting, parapente, espeleología y senderismo, especialmente en municipios como San Gil, Curití y Barichara.

Sin embargo, estos no son los únicos municipios que llaman la atención de quienes deciden vivir una experiencia diferente. A un poco más de tres horas de distancia de Bucaramanga se encuentra Mogotes, un lugar que destaca por sus encantos naturales como ríos y cascadas imperdibles que resultan muy llamativos.

Mogotes Santander
Encantos naturales en el municipio de Mogotes, Santander. Foto: Fondo Nacional de Turismo (Fontur)/API.

Diversidad de encantos naturales

Según información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), está ubicado en la provincia Guanentá, a unos 129 kilómetros de la capital del departamento y a solo 33 kilómetros de San Gil.

La mencionada fuente indica que este municipio se caracteriza por su entorno privilegiado entre montañas y valles, donde se aprecia una gran diversidad de flora y fauna silvestre. A ello se suma una abundante riqueza hídrica, reflejada en ríos, quebradas, arroyos y nacederos, elementos que constituyen uno de sus principales atractivos turísticos.

Así es el ‘rincón florido de Santander’, mágico destino de lindos paisajes, perfecto para los amantes de la naturaleza

Entre sus maravillas naturales, los viajeros pueden disfrutar de la Cascada del Diablo, con una caída de aproximadamente 43 metros y aguas cristalinas, considerada uno de los sitios más visitados y admirados por los turistas. También destacan la caída de agua del Pino y el cauce del río Mogoticos, espacios ideales para el disfrute de la naturaleza y el descanso.

Una opción más para conocer es el cañón del mencionado río. De acuerdo con información oficial, la carretera que conduce de San Gil a Mogotes bordea su margen izquierda y ofrece una linda vista de este afluente. En sus riberas se encuentran cuevas que resguardan valiosas muestras arqueológicas con galerías de pictogramas de los indígenas Guane.

El cañón del río Mogoticos en Mogotes, Colombia, el 03 de marzo, 2021. Escondidas en lo más alto del cañón del rio Mogoticos se encuentran aproximadamente 150 imágenes en Cueva Rica, un museo de pictografías pertenecientes a esta cultura exterminada durante la colonización española, con representaciones de guerreros, cazadores, animales y figuras geométricas. Foto: Juancho Torres - Agencia Anadolu
Cañón del río Mogoticos. Foto: Foto: Juancho Torres - Agencia Anadolu

Quien decide visitar Mogotes tiene la posibilidad de conocer el Hoyo de los Pájaros, un escenario de gran valor científico y ambiental donde, al caer la tarde, se presencia un espectáculo único: la salida de los guácharos, que es un ave símbolo de la región y el ingreso de golondrinas a la cueva, creando una experiencia visual y sonora muy particular.

Información de la Alcaldía indica que allí también se encuentra el Alto de los Cacaos, una linda colina sobre las montañas de la parte sur de Mogotes. Desde este punto, cuando la niebla está elevada, se puede ver el pueblo y el valle con una vista espectacular. Además, la diversidad en su vegetación y paisajes aledaños hacen de este lugar un sitio de gran belleza.

