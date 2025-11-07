Suscribirse

Turismo

Así es la ‘ciudad de las colinas’, en Santander, un pueblo que sorprende con hermosas cascadas escondidas entre montañas

Este municipio lleno de encanto y hermosos paisajes está ubicado a 71 kilómetros de Bucaramanga.

Redacción Turismo
7 de noviembre de 2025, 7:53 p. m.
Aratoca, Santander
Iglesia Nuestra Señora de las Nieves en Aratoca, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aratoca en Santander / API

Los pueblos del departamento de Santander son destinos que ofrecen experiencias que trascienden el turismo convencional. Desde la magia colonial de Barichara — cuyo centro histórico fue declarado Monumento Nacional — hasta el acogedor clima y la agricultura tradicional del Villanueva, con sus cultivos de café y yuca, la región invita a detenerse y contemplar hermosos paisajes.

Un lugar ideal para ser testigo de la riqueza natural y cultural que alberga este departamento en el país es Aratoca, un municipio que fue habitado en su pasado por los indígenas Guanes, pertenecientes a la familia lingüística Chibcha y con raíces culturales afines a los muiscas, explica la Alcaldía Municipal a través de su página web.

Ese legado ancestral que conserva este pueblo se respira en cada rincón, motivo por el que su entorno siempre invita a la contemplación con paisajes que mezclan montañas, ríos y una biodiversidad sorprendente.

Visitar Aratoca es adentrarse en un territorio donde la historia indígena, la naturaleza y la calidez de su gente se entrelazan para ofrecer una experiencia auténtica, ideal para quienes buscan conexión, aventura y tradición en un solo lugar.

Aratoca, Santander
Las Cascadas de Manchego en Aratoca, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aratoca en Santander / API

Atractivos imperdibles en Aratoca, Santander

Ubicado entre la Hoya del Río Suárez y la cuenca del Río Chicamocha, Aratoca se alza en una región privilegiada que sorprende con hermosas cascadas escondidas entre montañas, entre ellas las Cascadas de Manchego, uno de los tesoros naturales más fascinantes del pueblo.

En este lugar el agua se abre camino entre la roca y la vegetación, invitando a sus visitantes a hacer una pausa y admirar la imponente fuerza de la naturaleza en todo su esplendor.

Estas cascadas se encuentran situadas exactamente en la vereda Clavellinas del municipio, ofreciendo un verdadero paraíso digno de admirar a tan solo 20 minutos sobre la vía que conduce a Jordán.

Aratoca, Santander
Pozo el Tambor en Aratoca, Santander | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aratoca en Santander / API

Otros atractivos imperdibles de Aratoca son: la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, un imponente templo que enmarca el Parque Principal del pueblo. Su fachada fue construida en piedra y es considerada como una verdadera joya del arte colonial de Santander.

También esta el Cerro El Picacho, un lugar conocido como uno de los principales símbolos naturales del municipio, ideal para contemplar sus hermosos atardeceres.

Los amantes de la naturaleza que desean conocer otros cuerpos de agua de Aratoca pueden dirigirse al el sector La Laja, en la vereda Clavellinas a 15 minutos del casco urbano, donde está localizado el Pozo el Tambor, otra joya de gran belleza imperdible escondida sobre la vía que conduce al municipio de San Gil.

Turismo en SantanderpueblosViajeros

Noticias Destacadas

