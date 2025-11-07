Suscribirse

Turismo

Así puede evitar que la maleta se extravíe en el aeropuerto; tenga en cuenta estas cinco recomendaciones

Esta problemática es muy común y puede afectar a cualquier viajero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
7 de noviembre de 2025, 7:16 p. m.
Maleta en el aeropuerto
Las maletas son susceptibles de perderse en los aeropuertos. | Foto: Getty Images

Viajar en avión es un gran placer para muchas personas. Sin embargo, hay una situación que se presenta con alguna frecuencia y que termina generando molestias y amargando los días de descanso o laborales si no logra solucionarse.

Se trata de la pérdida o extravío de la maleta. Esta problemática se presenta debido a errores en el manejo del equipaje durante el proceso de transporte entre vuelos o también es posible que se dé por un error humano cuando se realiza el proceso de etiquetado o porque simplemente en el momento de la recogida del equipaje otra persona lo toma sin que le corresponda.

Contexto: El error más común al empacar la maleta que podría arruinar su viaje: así puede evitarlo

Esta situación es más común de lo que las personas pueden imaginar y por ello tener en cuenta algunas recomendaciones puede contribuir a minimizar esta molesta situación.

Las aerolíneas recomiendan no usar el color negro en su equipaje
En cambio del color negro, es bueno utilizar tonos llamativos en la maleta. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Etiquetar por fuera y por dentro

Uno de los primeros consejos a tener en cuenta es incluir en el equipaje etiquetas que llamen la atención, que sean visibles y con los datos relevantes del viajero. Un aspecto importante es poner el prefijo del país con el fin de que el destino de la maleta no se ponga en duda. También es clave que estas marcaciones sean tanto internas como externas.

Contexto: Guía práctica para empacar maleta para un viaje de dos semanas; sin excederse en peso ni en costos

Elegir maletas llamativas

El portal Sky Airline indica que si bien este aspecto puede parecer insignificante, lo cierto es que puede ser la diferencia entre la tranquilidad o la angustia. Es recomendable que el equipaje no sea tan sencillo ni corriente y no se trata de llamar la atención o de que sea un tema de moda.

Cuando los equipajes se diferencian se minimiza la posibilidad de que otra persona lo coja por equivocación. Los colores llamativos, por ejemplo, ayudan a identificar la maleta desde el momento en que aparece en la cinta transportadora.

Maleta de viaje
Las maletas pueden perderse en el momento en que salen en las bandas transportadoras. | Foto: Getty Images

Discreción

Para no perder el equipaje otro aspecto que ayuda es ser discreto. Una de las recomendaciones del mencionado sitio web es que se debe tener cuidado a la hora de elegir el perfil de la maleta, pues mientras más costosa parezca será una tentación aún mayor para todo aquel que quiera robarla.

Una en vez de dos

Elegir una maleta grande es mejor que llevar dos pequeñas. Siempre será mejor tener todo en un solo espacio, que dividirlo, este es otro aspecto que contribuye a reducir las probabilidades de perder el equipaje.

Contexto: El práctico método de 10 prendas para empacar la maleta para un fin de semana; ayuda a ahorrar espacio

Evitar conexiones cortas

Las conexiones cortas pueden ocasionar que la maleta se pierda. De acuerdo con Sky Airline, la recomendación es que si el vuelo tiene escalas, sea de una hora en vuelos nacionales y dos en internacionales. Así mismo, es mejor evitar las conexiones con diferentes aerolíneas, por cuanto en estos casos la situación puede ser más confusa y generar mayor riesgo de pérdida del equipaje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados

2. Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora exacta y canal para ver jugar a Luis Díaz en Bundesliga

3. Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

4. En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

5. Gustavo Petro dio a conocer el país que lo declaró “persona no grata”: el mensaje generó revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoMaletasMaletas de viaje

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.