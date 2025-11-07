Viajar en avión es un gran placer para muchas personas. Sin embargo, hay una situación que se presenta con alguna frecuencia y que termina generando molestias y amargando los días de descanso o laborales si no logra solucionarse.

Se trata de la pérdida o extravío de la maleta. Esta problemática se presenta debido a errores en el manejo del equipaje durante el proceso de transporte entre vuelos o también es posible que se dé por un error humano cuando se realiza el proceso de etiquetado o porque simplemente en el momento de la recogida del equipaje otra persona lo toma sin que le corresponda.

Esta situación es más común de lo que las personas pueden imaginar y por ello tener en cuenta algunas recomendaciones puede contribuir a minimizar esta molesta situación.

En cambio del color negro, es bueno utilizar tonos llamativos en la maleta. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Etiquetar por fuera y por dentro

Uno de los primeros consejos a tener en cuenta es incluir en el equipaje etiquetas que llamen la atención, que sean visibles y con los datos relevantes del viajero. Un aspecto importante es poner el prefijo del país con el fin de que el destino de la maleta no se ponga en duda. También es clave que estas marcaciones sean tanto internas como externas.

Elegir maletas llamativas

El portal Sky Airline indica que si bien este aspecto puede parecer insignificante, lo cierto es que puede ser la diferencia entre la tranquilidad o la angustia. Es recomendable que el equipaje no sea tan sencillo ni corriente y no se trata de llamar la atención o de que sea un tema de moda.

Cuando los equipajes se diferencian se minimiza la posibilidad de que otra persona lo coja por equivocación. Los colores llamativos, por ejemplo, ayudan a identificar la maleta desde el momento en que aparece en la cinta transportadora.

Las maletas pueden perderse en el momento en que salen en las bandas transportadoras. | Foto: Getty Images

Discreción

Para no perder el equipaje otro aspecto que ayuda es ser discreto. Una de las recomendaciones del mencionado sitio web es que se debe tener cuidado a la hora de elegir el perfil de la maleta, pues mientras más costosa parezca será una tentación aún mayor para todo aquel que quiera robarla.

Una en vez de dos

Elegir una maleta grande es mejor que llevar dos pequeñas. Siempre será mejor tener todo en un solo espacio, que dividirlo, este es otro aspecto que contribuye a reducir las probabilidades de perder el equipaje.

Evitar conexiones cortas