Estos son los casos más comunes en los que revisan las maletas en el aeropuerto

Cuando se planean vacaciones hay muchos aspectos que deben tenerse en cuenta. Normalmente, los viajeros en lo primero que piensan es en el destino al cual se quiere o se puede ir, dependiendo de las posibilidades económicas o si el viaje se realiza en temporada alta o baja.

En ese proceso el alistamiento del equipaje es determinante. Pensar en lo que se quiere o debe llevar dependiendo del lugar que se visitará es clave, pero también hay que saber lo que se empaca, pues no todos los objetos son ideales para llevar en la maleta, ya que hay requisitos de seguridad en el aeropuerto a los que los viajeros deben acogerse.

En la terminal aérea las autoridades verifican las maletas con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros. Esos controles se hacen con el fin de prevenir el transporte de objetos peligrosos, sustancias ilegales y otros artículos prohibidos que podrían poner en riesgo la seguridad del vuelo.

De igual forma, las revisiones aseguran que los pasajeros cumplan con las normativas que lo que tiene que ver con aduanas y de transporte. Así las cosas, estos son algunos de los casos más comunes en los que revisan la maleta en la terminal aérea.

A la hora de empacar el equipaje de viaje es clave tener claras las normas en torno al aspecto de seguridad aeroportuaria. | Foto: Getty Images

Exceso de peso

Si el equipaje excede las medidas permitidas o el peso, es muy posible que haya una requisa con el fin de que el equipaje se ajuste a las normas. Esto es para asegurarse de que el viajero no está transportando mercancías no declaradas o que requieren pago de impuestos adicionales.

Dinero en efectivo

Llevar grandes sumas de dinero en efectivo, que sobrepasen las cifras permitidas, puede desencadenar un registro de la maleta. Con estos controles, las autoridades aeroportuarias buscan prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con el transporte de grandes montos.

Porte de armas

El transporte de armas de fuego, municiones y otros objetos peligrosos está estrictamente regulado y prohibido en un viaje en avión. Si las autoridades tienen sospechas de que el viajero estaría llevando estos objetos en su equipaje, procederán a una revisión exhaustiva.

El alistamiento de la maleta de viaje debe tener en cuenta diversos aspectos. | Foto: Getty Images

Drogas y sustancias prohibidas

Las sustancias ilegales se han constituido en una de las principales razones para la verificación de maletas. Los aeropuertos cuentan con equipos y personal especializado para detectar y confiscar estas sustancias que están prohibidas en los equipajes.

Así las cosas, para evitar inconvenientes en el aeropuerto y no amargarse el viaje, es importante informarse de las normativas, incluidas las restricciones sobre líquidos, alimentos y otros artículos prohibidos.