El práctico método para viajar ligero de equipaje: así se puede empacar la maleta sin dejar de llevar lo fundamental

Viajar solo con el equipaje de mano es para muchas personas una de las mejores decisiones en el momento de tomar unos días de vacaciones. Esta es una buena alternativa porque la maleta pequeña brinda mayor libertad y comodidad durante todo el trayecto.

Con menos peso es más fácil movilizarse en los aeropuertos, las estaciones y los lugares que se van a visitar. Es más ágil y menos agotador, lo cual mejora la experiencia general del viaje. Además, al llevar solo lo esencial, los viajeros evitan cargos por exceso de equipaje, reduciendo costos y el riesgo de extraviar la maleta al final del destino.

Cuando se toma la decisión de llevar solo el equipaje de mano, se aprende a priorizar lo verdaderamente necesario, lo que también facilita la organización diaria. No siempre este proceso resulta fácil, pero lo cierto es que hay métodos que ayudan al lograr el objetivo, sin mayores complicaciones.

Empacar los zapatos indicados y de la forma adecuada ayuda a reducir mucho espacio en el equipaje. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La importancia de escoger bien los zapatos

Un truco clave y efectivo es empacar el calzado adecuado. Los zapatos son de los artículos que más pesan y ocupan espacio. En este caso es determinante tener claro lo que se hará durante el viaje para incluir los que realmente se necesitan. No es necesario empacar un par para cada día.

Es clave evaluar la versatilidad, comodidad y el tipo de actividades que vas a realizar. Lo ideal es llevar máximo dos pares, tres si el viaje lo justifica, por ejemplo, si incluye eventos formales o climas muy variados.

Para ahorrar espacio determinante incluir unos tenis deportivos que se puedan usar tanto para caminar por la ciudad como para hacer senderismo moderado, los cuales deben combinar con la mayoría de la ropa.

Un segundo punto es evaluar la ocasión. Si se sabe que se saldrá por la noche o a algún lugar más formal, se debe incluir en el equipaje un par de zapatos más elegantes pero livianos. También se debe considerar el clima y el terreno y utilizar el par más pesado durante el viaje, pues esto ayuda a ahorrar espacio y peso en la maleta.

En la maleta no se debe llevar más de lo necesario. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta estas consideraciones se logra ahorrar espacio en el equipaje, lo que permite empacar las demás cosas que se requieren sin tener que llevar una maleta muy grande y más si se trata de un viaje de pocos días.

Enrollar la ropa

Una vez definido el tema de los zapatos, se pueden tener en cuenta otros trucos como el de enrollar las prendas, pues de esta forma ocupan menos volumen, lo que facilita aprovechar cada rincón disponible en la maleta. Además, los rollos pueden colocarse uno junto a otro como piezas de un rompecabezas, eliminando espacios vacíos entre ellos y permitiendo llevar más cosas.