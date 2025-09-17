Suscribirse

Turismo

El práctico método para viajar ligero de equipaje: así se puede empacar la maleta sin dejar de llevar lo fundamental

Una maleta pequeña brinda versatilidad, agilidad y comodidad.

Redacción Turismo
17 de septiembre de 2025, 8:16 p. m.
Maleta de viaje
Hay trucos que ayudan a empacar el equipaje de mano de forma eficiente y sin que se quede nada pendiente. | Foto: Getty Images

Viajar solo con el equipaje de mano es para muchas personas una de las mejores decisiones en el momento de tomar unos días de vacaciones. Esta es una buena alternativa porque la maleta pequeña brinda mayor libertad y comodidad durante todo el trayecto.

Con menos peso es más fácil movilizarse en los aeropuertos, las estaciones y los lugares que se van a visitar. Es más ágil y menos agotador, lo cual mejora la experiencia general del viaje. Además, al llevar solo lo esencial, los viajeros evitan cargos por exceso de equipaje, reduciendo costos y el riesgo de extraviar la maleta al final del destino.

Contexto: Cinco artículos que debe empacar para su próximo viaje por carretera; son imprescindibles

Cuando se toma la decisión de llevar solo el equipaje de mano, se aprende a priorizar lo verdaderamente necesario, lo que también facilita la organización diaria. No siempre este proceso resulta fácil, pero lo cierto es que hay métodos que ayudan al lograr el objetivo, sin mayores complicaciones.

Empacar zapatos en la maleta
Empacar los zapatos indicados y de la forma adecuada ayuda a reducir mucho espacio en el equipaje. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La importancia de escoger bien los zapatos

Un truco clave y efectivo es empacar el calzado adecuado. Los zapatos son de los artículos que más pesan y ocupan espacio. En este caso es determinante tener claro lo que se hará durante el viaje para incluir los que realmente se necesitan. No es necesario empacar un par para cada día.

Es clave evaluar la versatilidad, comodidad y el tipo de actividades que vas a realizar. Lo ideal es llevar máximo dos pares, tres si el viaje lo justifica, por ejemplo, si incluye eventos formales o climas muy variados.

Contexto: El efectivo método para empacar una maleta pequeña para un viaje largo

Para ahorrar espacio determinante incluir unos tenis deportivos que se puedan usar tanto para caminar por la ciudad como para hacer senderismo moderado, los cuales deben combinar con la mayoría de la ropa.

Un segundo punto es evaluar la ocasión. Si se sabe que se saldrá por la noche o a algún lugar más formal, se debe incluir en el equipaje un par de zapatos más elegantes pero livianos. También se debe considerar el clima y el terreno y utilizar el par más pesado durante el viaje, pues esto ayuda a ahorrar espacio y peso en la maleta.

Maleta de viaje: ¿Cuáles son los mejores colores para combinar ropa al empacar?
En la maleta no se debe llevar más de lo necesario. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta estas consideraciones se logra ahorrar espacio en el equipaje, lo que permite empacar las demás cosas que se requieren sin tener que llevar una maleta muy grande y más si se trata de un viaje de pocos días.

Enrollar la ropa

Una vez definido el tema de los zapatos, se pueden tener en cuenta otros trucos como el de enrollar las prendas, pues de esta forma ocupan menos volumen, lo que facilita aprovechar cada rincón disponible en la maleta. Además, los rollos pueden colocarse uno junto a otro como piezas de un rompecabezas, eliminando espacios vacíos entre ellos y permitiendo llevar más cosas.

Otro tip es elegir prendas ligeras, fáciles de combinar y que sequen rápido. Este último aspecto es clave por si se requiere lavar alguna de ellas por cualquier razón. También es muy importante llevar colores neutros que son más fáciles de combinar y tener claro que no se requiere de un outfit distinto para cada día.

