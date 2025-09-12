Viajar por carretera es un placer para muchas personas. Esta forma de transporte, sea en carro particular o en vehículo público, es una experiencia que permite tener conexión con el entorno.

Cada kilómetro recorrido muestra diferentes vistas, desde montañas, pasando por valles y hasta pequeños pueblos con encanto, que convierten el trayecto en una experiencia especial.

Este tipo de viaje también fomenta momentos significativos con los acompañantes, ya que las horas en carretera invitan a conversaciones profundas, a escuchar la misma música y a degustar de variadas delicias que se encuentran a lo largo del camino.

Así como sucede con los viajes en avión, cuando se va por carretera es importante llevar en la maleta objetos que resultan imprescindibles y que deben tenerse muy en cuenta a la hora de empacar. Estos son cinco de los infaltables en el equipaje.

El botiquín de primeros auxilios es clave para viajar por carretera. | Foto: Getty Images

Botiquín de primeros auxilios

Llevar un botiquín de primeros auxilios en un viaje por carretera es clave porque permite atender situaciones imprevistas como cortes, quemaduras, picaduras, dolores de cabeza o malestares estomacales, especialmente cuando se está lejos de centros médicos.

En trayectos largos o por zonas rurales, donde el acceso a atención hospitalaria puede ser limitado o tardar horas, contar con los insumos básicos puede marcar la diferencia entre una molestia menor y una emergencia mayor. Este paquete debe incluir, entre otros, artículos como, vendas, tijeras, bolas de algodón, gel para quemaduras y alcohol, entre otros.

Una toalla

No se sabe si en al camino los viajeros deben pernoctar en algún lugar y al día siguiente deban bañarse para continuar el trayecto. En este caso, lo mejor es tener una toalla limpia, pieza que también se requiere si por alguna razón hay un sitio en el que es posible refrescarse en medio de trayecto.

Hay artículos que son imprescindibles al momento de empacar un equipaje para un viaje por carretera. | Foto: Getty Images

Linterna

Este objeto no debe faltar nunca en la maleta si se viaja por carretera porque garantiza visibilidad en situaciones de poca luz o emergencias nocturnas, como cambiar una llanta en la oscuridad, revisar el motor, o simplemente iluminar el camino en caso de detenerse en un lugar sin alumbrado.

También es útil si se necesita buscar algo en el vehículo o montar un campamento al anochecer. En todo lugar resulta imprescindible, pero lo es más en zonas rurales o aisladas.

Manta térmica

Este tipo de manta es fundamental en caso de tener que pasar tiempo dentro del vehículo, por algún daño en el mismo o por situaciones generadas por mal clima, que impidan avanzar. En la noche son determinantes para hacerle frente a las bajas temperaturas.

Las baterías portátiles son clave en un viaje. | Foto: Getty Images

Batería portátil