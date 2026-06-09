Escapadas cerca de Bogotá los puentes festivos de junio y julio; estos son los municipios de clima templado que puede visitar

Antes de la llegada de los puentes festivos de junio y julio, muchos viajeros empiezan a buscar opciones para salir de la rutina sin alejarse demasiado de Bogotá. Entre las alternativas más llamativas aparecen varios municipios de clima cálido y templado que permiten disfrutar de días de descanso, naturaleza y actividades al aire libre sin necesidad de hacer viajes con trayectos largos.

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La idea de los recorridos cortos se convierte en tendencia y sigue siendo una de las más preferidas por las familias, parejas y grupos de amigos que buscan aprovechar los fines de semana festivos.

Por esto, destinos ubicados a pocas horas de la capital se han convertido en protagonistas por su facilidad de acceso y por la variedad de planes que ofrecen.

Destinos y viajes cortos para hacer en un puente festivo, cerca de Bogotá

Uno de los lugares más buscados es Melgar, reconocido por sus altas temperaturas, balnearios y espacios recreativos. Este municipio se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan sol, piscinas y actividades acuáticas durante un fin de semana.

Parque principal de Melgar (Tolima) Foto: Alcaldía de Melgar

Además, cuenta con una gran variedad de hoteles que atraen especialmente a las familias con niños pequeños.

Otro de los destinos recomendados es Anapoima, conocido por su ambiente tranquilo y sus paisajes naturales. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de caminatas ecológicas, recorridos en bicicleta, actividades de aventura y espacios ideales para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Árbol de Cují - Camellón Principal Anapoima, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Anapoima, Cundinamarca

De igual forma, Girardot mantiene su atractivo gracias a la combinación entre historia y entretenimiento. El municipio destaca por sus atractivos turísticos que incluyen parques acuáticos y zonas recreativas para toda la familia.

La lista también incluye a Villeta, famosa por su tradición panelera y por lugares naturales como cascadas y fincas de recreo. Sus paisajes y diferentes ambientes la convierten en una opción ideal para aquellas personas que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

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Por último, aparece en la lista La Mesa, que es considerada una de las alternativas más cercanas para quienes desean escapar de la capital durante un fin de semana.

Su clima agradable, las rutas ecológicas y las oportunidades para el avistamiento de aves la convierten en una opción cada vez más popular entre los amantes de todas las opciones turísticas que ofrece Colombia.