Lo que para muchas personas en Latinoamérica podría parecer una señal de necesidad o falta de recursos, en Nueva Zelanda suele entenderse como una elección de estilo de vida. Esa diferencia cultural volvió a llamar la atención después de que una creadora de contenido compartiera en TikTok varias costumbres que, según su experiencia, tienen significados completamente distintos entre ambas regiones.

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La tiktoker @jeccaout explicó que algunas prácticas vistas de mala manera en varios países latinoamericanos son completamente normales en este país. “Cosas que en Latinoamérica son de pobre, pero en Nueva Zelanda son cool”, escribió la tiktoker en su video.

Su publicación desató una oleada de reacciones en las que compararon la forma en que cada sociedad interpreta acciones del día a día relacionadas con el consumo, la comodidad y la relación con el entorno.

Una de las costumbres que más sorprendió fue caminar descalzo por diferentes espacios públicos. En Nueva Zelanda es común encontrar personas sin zapatos en parques, supermercados e incluso algunos comercios, una práctica que suele asociarse con la comodidad y la conexión con la naturaleza, mientras que en otros lugares puede verse como algo bastante extraño.

Otra diferencia que dejó ver fue recoger objetos que otras personas dejan en la calle para darles una segunda vida. En lugar de verse como una necesidad económica, esta práctica se relaciona con el consumo responsable y el aprovechamiento de artículos que todavía pueden resultar útiles para otras personas.

También destacó la posibilidad de vivir o recorrer el país durante temporadas en vehículos adaptados. El uso de campervans se ha convertido en una alternativa popular para conocer distintos destinos, disfrutar de los paisajes naturales y disminuir algunos costos de viaje, especialmente entre turistas y viajeros frecuentes.

Estas costumbres coinciden con la imagen de Nueva Zelanda como un país que promueve un estilo de vida sencillo, relajado y estrechamente vinculado con la sostenibilidad.

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La compra de artículos de segunda mano y reutilizar productos hacen parte de hábitos cotidianos para muchas personas, apoyados además por las conocidas tiendas benéficas donde se comercializan objetos usados en buen estado.

Varios internautas reaccionaron a estas cosas y se tomaron el video con algo de gracia, mientras otros reafirmaron que no son cosas normales: “Me acabo de enterar que juntar cosas de la calle está mal jaja”; “¿Cool sería vivir en un auto?“; ”Por necesidad vs por gusto, ahí mídele lo chido"; “La verdad no hay que normalizar vivir en un auto, te quita calidad de vida”; “Ah bueno, hace más de 20 años que somos cool”; “En LA los pobres no tienen carro para vivir en él”, fueron algunos de los comentarios.