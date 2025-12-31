En Nueva Zelanda, específicamente en Auckland, se recibió el Año Nuevo con fuegos artificiales que fueron lanzados desde la Sky Tower, considerada la estructura más alta del país.

En medio de la lluvia que estuvo presente durante la celebración, Auckland fue una de las primeras ciudades importantes en dar la bienvenida al 2026.

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

En diferentes partes de este territorio, las afectaciones por temas meteorológicos se hicieron presentes y en algunas zonas los eventos experimentaron cancelaciones.

Celebraciones de Año Nuevo ya llegaron a algunos países. Foto: AP

La Sky Tower tiene aproximadamente 328 metros de altura y es uno de los lugares más icónicos de toda Nueva Zelanda.

En todo el mundo, las celebraciones de fin de año tienen una especial importancia, pues buscan, en ocasiones, augurar un nuevo año lleno de progreso para los distintos territorios.

El primer lugar del planeta en recibir el Año Nuevo fue Kiribati, territorio que tiene lo que se considera el huso horario más adelantado del planeta y, por ende, el privilegio de entrar al año nuevo antes que cualquier otro.

Entre los otros lugares donde el año 2026 ya empezó, se pueden mencionar Samoa, Tonga, Fiyi, Kamchatka y Chukotka.

Aunque pensar que otros territorios se encuentran adelantados en el tiempo puede resultar curioso, esto se debe a las diferentes zonas horarias, que varían dependiendo de la parte del globo terráqueo en la que se encuentre.

De acuerdo con lo citado por el medio de comunicación La Nación, desde el año 1884 se ha establecido un límite llamado la Línea Internacional de Cambio de Fecha, la cual supone que en uno de los lados podría ser viernes y en el otro sábado, con una diferencia de 24 horas.

Por la zona horaria, algunos países ya están en el 2026. Foto: Getty Images

Este límite es una línea imaginaria, pero causa curiosidad, ya que cruzarlo podría dar la sensación de estar viajando en el tiempo o haciendo saltos de 24 horas entre un lado y el otro.

“Cuando cruzas la línea de fecha, te conviertes en una especie de viajero en el tiempo. Cruza hacia el oeste y es un día después; cruza hacia atrás y has retrocedido en el tiempo”, afirmó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Las celebraciones de Año Nuevo acarrean un sinfín de tradiciones que se van perpetuando a lo largo de las generaciones y este año no será la excepción.

Diferentes prácticas, como quemar el muñeco de Año Viejo o usar ropa interior de ciertos colores para atraer buenos augurios para el año que entra, figuran entre las tradiciones que algunas culturas aún conservan.