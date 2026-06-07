Tener un gato de raza puede representar una inversión de millones de pesos, especialmente cuando se trata de ejemplares exóticos, híbridos o de difícil reproducción. Algunas de las razas más exclusivas del mundo pueden llegar a costar lo mismo que un carro usado o incluso el valor de una vivienda pequeña, debido a su rareza, apariencia salvaje y complejos procesos de crianza.

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Ashera: el gato que puede costar más de 500 millones de pesos

Considerado por muchos como el gato más caro del planeta, el Ashera es un felino híbrido desarrollado a partir de cruces entre gatos domésticos y especies salvajes. Su aspecto recuerda al de un pequeño leopardo y algunos ejemplares pueden alcanzar precios superiores a los 120.000 dólares. Sin embargo, expertos y pruebas de ADN han cuestionado si realmente se trata de una raza distinta o de una variante del Savannah.

Savannah: apariencia salvaje y comportamiento de perro

El Savannah es una de las razas más codiciadas del mundo. Nació del cruce entre un gato doméstico y un serval africano, lo que le da un cuerpo alto, patas largas y un pelaje moteado muy similar al de un felino salvaje. Además de su apariencia, destaca por su inteligencia, capacidad para aprender órdenes y hasta caminar con correa. Algunos ejemplares pueden superar los 20.000 dólares, dependiendo de su generación genética.

Bengalí: un mini leopardo para el hogar

Otra de las razas más populares entre los amantes de los gatos exóticos es el Bengalí. Su pelaje con manchas similares a las de un leopardo lo ha convertido en uno de los favoritos en todo el mundo. Además de su belleza, es una raza activa, curiosa y muy inteligente que requiere estimulación constante y espacios para jugar y escalar.

Persa y Sphynx también están entre los más costosos

Los gatos persas siguen figurando entre los más exclusivos por su abundante pelaje, carácter tranquilo y complejos cuidados de salud e higiene.

Por su parte, los Sphynx, famosos por no tener pelo, requieren rutinas especiales para el cuidado de su piel y controles constantes de temperatura, factores que influyen en su elevado valor comercial.

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Lo que debería saber antes de comprar uno

Especialistas en bienestar animal recomiendan que, antes de adquirir una raza exclusiva, se investiguen sus necesidades específicas de espacio, alimentación, actividad física y atención veterinaria. Muchas de estas especies demandan cuidados mucho más exigentes que un gato doméstico común, lo que puede elevar considerablemente los costos de mantenimiento durante toda su vida.

Más allá de su precio, expertos recuerdan que miles de gatos esperan un hogar en refugios y fundaciones alrededor del mundo. Por eso, la adopción sigue siendo una de las alternativas más recomendadas para quienes desean sumar un felino a su familia.