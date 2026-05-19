¿Acaba de adoptar un gatito? Esta es la guía clave para cuidarlo correctamente desde el primer día

La adopción de gatos sigue creciendo en Colombia, donde ya están presentes en cerca del 38 % de los hogares, según datos del DANE. Sin embargo, expertos advierten que llevar un gatito a casa no es suficiente, pues muchos desconocen los cuidados esenciales que necesita durante sus primeros meses de vida, una etapa determinante para su desarrollo físico y cognitivo.

El “Álbum Panini” de perros rescatados en Colombia:“El equipazo de Colitas Felices”

Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin, explicó que uno de los errores más comunes en casos de adopción temprana o de gatitos huérfanos es ofrecerles leche de vaca, sobrealimentarlos o no adaptar su alimentación según su etapa de crecimiento. Según indicó, estas prácticas pueden provocar trastornos digestivos, diarreas y afectar el desarrollo del animal.

“Adoptar un gatito es también asumir el compromiso de cuidarlo bien desde el primer día. Su alimentación en esta etapa puede marcar la diferencia entre un desarrollo saludable y problemas a largo plazo”, señaló la especialista.

Cuando los gatos se lamen demasiado puede ser señal de estrés. Foto: Getty Images

La veterinaria explicó además que durante sus primeros meses los gatos necesitan proteínas de alta calidad, niveles adecuados de calcio y fósforo para fortalecer huesos y dientes, así como vitaminas y minerales que ayuden a reforzar el sistema inmune.

También destacó que nutrientes como el DHA (un ácido graso omega-3) estarían relacionados con una mejor capacidad de aprendizaje y desarrollo cognitivo temprano.

La curiosa razón por la que los gatos miran las pantallas por mucho tiempo

En los casos en los que el gatito no puede recibir leche materna, los especialistas recomiendan acudir a sustitutos lácteos formulados específicamente para esta etapa y evitar remedios caseros o alimentos improvisados que puedan poner en riesgo su salud.

Entre las principales recomendaciones para quienes acaban de adoptar un gato también se encuentran mantener una hidratación constante, combinar alimento seco y húmedo para favorecer la salud urinaria y establecer rutinas de alimentación adecuadas según la edad del animal.

Los gatos, además de brindar compañía, ayudan emocionalmente a sus dueños. Foto: Getty Images

Por ejemplo, durante las primeras semanas de vida, un gatito puede requerir hasta ocho tomas diarias de leche, mientras que hacia los dos meses ya puede empezar a establecer horarios más definidos de comida, aproximadamente cuatro veces al día.

Los veterinarios también recomiendan acompañamiento profesional antes de realizar cambios en la dieta o ante cualquier duda sobre el comportamiento y desarrollo del animal.

Además, la adaptación del gato al nuevo hogar debe ser desde un ambiente tranquilo, que haya un buen uso correcto del arenero y las visitas tempranas al veterinario son claves para garantizar su bienestar.