Los gatos son mascotas que han ganado gran relevancia en los hogares; gracias a su compañía, se han convertido en apoyo emocional y ayudan a quitar el estrés, según indican los expertos.

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Sin embargo, es importante cuidar bien de su salud para preservar su calidad de vida. Una buena alimentación, controles veterinarios periódicos, vacunación y desparasitación ayudan a prevenir enfermedades comunes como infecciones urinarias, problemas renales, obesidad y afecciones digestivas.

Además, detectar a tiempo cualquier cambio en su comportamiento o estado de salud puede evitar complicaciones mayores y garantizar una vida más larga y saludable.

En este proceso, los cuidados desde los primeros meses de vida son especialmente importantes, ya que durante esta etapa se desarrolla gran parte de su sistema inmunológico, sus hábitos y su adaptación al entorno, y así lo determina un informe internacional elaborado por expertos en salud animal y referido por el portal Experto Animal.

Los gatos deben cuidarse especialmente en el primer año de vida. Foto: Getty Images

El estudio, titulado World of the Kitten Report, desarrollado por Hill’s Pet Nutrition junto con especialistas de International Cat Care, plantea que el primer año del michi debe considerarse una etapa pediátrica crucial y altamente sensible, comparable con los primeros años de desarrollo en los seres humanos.

Los expertos señalan que esta etapa temprana puede influir de manera decisiva en la salud física, inmunológica e incluso conductual del gato en la adultez. Por ello, tutores, refugios y profesionales veterinarios están llamados a prestar mayor atención a la alimentación, socialización, controles médicos y entorno del animal durante sus primeros meses de vida.

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Desarrollo físico

Según la International Cat Care, experiencias tempranas negativas como la falta de estimulación, estrés crónico, separación brusca de la madre o ausencia de socialización pueden influir posteriormente en problemas de ansiedad, agresividad o miedo patológico.

Otro aspecto determinante es la nutrición pediátrica felina, un aspecto que la medicina veterinaria viene estudiando cada vez con más profundidad. El documento señala que el crecimiento del gatito requiere proporciones muy específicas de proteínas, grasas y minerales.

La alimentación de un gato durante su primer año es clave para preservar su salud. Foto: Getty Images

En torno a este tema, la American Association of Feed Control Officials y la Federación Europea de la Industria de Alimentación para Mascotas indican que una alimentación insuficiente o desequilibrada durante la etapa de crecimiento puede afectar el desarrollo óseo, muscular e inmunitario.

De igual forma, la vacunación es clave en el primer año de estos felinos. Si bien las vacunas deben adaptarse al riesgo real y al estilo de vida de cada animal, lo cierto es que las inmunizaciones siguen siendo esenciales para todos los gatos, especialmente contra la panleucopenia felina, el herpesvirus y el calicivirus.

Los expertos también sugieren esterilizar a los gatos antes de los cinco meses de edad, pues esto reduce drásticamente el riesgo de tumores mamarios en hembras y ayuda a contener la sobrepoblación felina en aumento.