A un año de la muerte de Diogo Jota: el emotivo homenaje de su esposa y los mensajes que el futbolista nunca pudo leer

Han pasado ya doce meses desde la trágica pérdida del delantero portugués Diogo Jota. Su esposa, Rute Cardoso, con quien compartió más de una década de vida y formó una familia, conmovió a miles de personas al recordarlo con un sentido homenaje en redes sociales. Rompió el silencio con una publicación llena de emoción, donde mostró uno de los rincones más especiales de su hogar, dedicado a mantener vivo el recuerdo del jugador portugués.

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El fallecimiento de Jota, ocurrido el 6 de julio de 2025 en un accidente de tránsito en España, sacudió al mundo del fútbol. El atacante del Liverpool y de la selección de Portugal perdió la vida junto a su hermano André Silva cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un grave siniestro mientras se desplazaban por una carretera española. La noticia generó una ola de reacciones de clubes, compañeros, entrenadores y aficionados alrededor del mundo.

Un año después, Rute Cardoso apareció en un video de Instagram en la cuenta de fpefootball para dedicarle un conmovedor mensaje. La publicación rindió homenaje a uno de los grandes amores del jugador portugués: los videos juegos, especialmente los de fútbol. En el video, Rute Cardoso se sienta en la silla gamer que perteneció Diogo, Cardoso compartió varias anécdotas sobre él y su pasión por los videos juego.

Diogo Jota y Luis Díaz compartieron en Liverpool Foto: Getty Images

Diogo Jota y Cristiano Ronaldo, juntos, en la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

“Esta silla donde estoy sentada fue una de las primeras cosas que tuvo cuando montó su rincón de eSports. La silla, el monitor y el cable de internet eran importantes. Siempre conocí a Diogo con esa pasión y ese amor. Si no hubiera sido futbolista, habría sido jugador de eSports. Esa era su pasión”, afirmó Rute Cardoso.

Esa afición, explicó, llegó a definir la rutina familiar. Recordó que Diogo Jota lograba balancear las exigencias del fútbol profesional con las competencias virtuales.

“Hubo un fin de semana en el que tenía que jugar 40 partidos. Era una locura, porque los encajaba entre los entrenamientos y los partidos de fútbol. De viernes a domingo no podíamos hacer nada hasta que terminaran los partidos. Ese era Diogo”, recordó entre sonrisas.

Al final de la publicación, la viuda de Diogo Jota expresó su deseo de que ese torneo de eSports siga celebrándose durante muchos años, convencida de que también será una forma de mantener vivo el legado de quien encontró en los videojuegos una pasión tan grande como la que demostró sobre el césped.

En la biografía estrenada el 8 de abril, se reveló un aspecto conmovedor de la vida de Jota. Su exesposa compartió los últimos mensajes que le envió antes del trágico accidente, que desafortunadamente nunca llegó a leer. Aquella noche, mientras Diogo viajaba por carretera, ambos mantenían una conversación normal. Ella le preguntó por su avance y le deseó un buen viaje.

Sin embargo, esas conversaciones nunca recibieron respuesta. Horas después, Rute descubrió que el accidente había ocurrido antes de que el jugador pudiera leer los mensajes que permanecieron marcados como no vistos. Esa circunstancia convirtió aquellas palabras cotidianas en un doloroso recuerdo que aún conserva.

La historia de Diogo Jota y Rute Cardoso comenzó cuando ambos eran adolescentes en Portugal. Con el paso de los años, la pareja acompañó el crecimiento profesional del delantero desde sus primeros pasos en el fútbol portugués hasta convertirse en una de las figuras del Liverpool y de la selección nacional. Durante ese recorrido construyeron una familia y se consolidaron como una de las parejas más queridas por los aficionados.

Paradójicamente, pocas semanas antes de la tragedia habían celebrado uno de los momentos más importantes de sus vidas al contraer matrimonio, luego de varios años de compromiso. Las imágenes de la ceremonia, que en su momento transmitieron felicidad, hoy representan uno de los últimos grandes recuerdos compartidos antes del inesperado desenlace.

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A un año de su fallecimiento, el recuerdo de Diogo Jota permanece vivo tanto en el fútbol como en su familia. Mientras los aficionados continúan evocando sus goles y actuaciones con la selección de Portugal y el Liverpool, Rute Cardoso demuestra que el amor trasciende incluso la ausencia al mantener viva la memoria del jugador a través de pequeños gestos, fotografías y palabras que hoy tienen un significado aún más profundo.

Los mensajes que Diogo nunca llegó a leer y el homenaje a su pasión se han convertido en un símbolo de una despedida inesperada y en el reflejo de que, aunque el tiempo avance, hay pérdidas cuya huella permanece para siempre.