Cristiano Ronaldo se sinceró sobre la muerte de Diogo Jota: confesó por qué no fue al funeral

La muerte de Diogo Jota conmocionó por completo al mundo entero e impactó especialmente en el fútbol. El delantero del Liverpool falleció junto a su hermano, Andrés Silva, tras sufrir un grave accidente de tránsito en España.

Varias estrellas del deporte mundial le rindieron homenajes al portugués y le dieron el último adiós. Además, compañeros y amigos asistieron al funeral, acompañaron a la familia de Diogo y despidieron para siempre al futbolista.

Una de las ausencias más remarcadas fue la de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal y con quien Jota convivió en repetidas oportunidades cada vez que fue llamado para vestir la camiseta de la selección nacional.

Diogo Jota, jugador fallecido en grave accidente de tránsito en Europa | Foto: Getty Images

Hasta el momento, la exestrella del Real Madrid nunca había hablado públicamente de la muerte de su compañero, ni de los motivos por los que no asistió al funeral. Esto cambió en los últimos días, el astro del fútbol se sinceró y contó todo durante una entrevista con Piers Morgan.

Ronaldo confesó cómo fue su reacción cuando le avisaron que Jota había muerto junto a su hermano. “No me lo creía cuando me enviaron los mensajes“, señaló.

“Lloré mucho, fue un momento difícil para todo el mundo, para el país, para la familia, para los amigos, los compañeros de equipo“, agregó.

Cristiano aseguró que fue algo muy “devastador” en ese momento. “Una noticia muy triste”, apuntó.

Además, el número 7 también se refirió a las críticas que recibió y a los motivos por los que decidió no ir al funeral, tal y como por ejemplo sí hicieron otros de sus compañeros de la Selección de Portugal.

“La gente me critica mucho, pero no me importa porque cuando sientes que tu conciencia es buena y libre, no tienes que preocuparte por lo que dicen“, manifestó.

El delantero del Al Nassr aseguró que después de la muerte de su papá, una de las cosas que nunca volvió a hacer fue ir a un cementerio, este fue uno de los motivos por los que no estuvo presente en la despedida de Jota.

Ronaldo dejó claro que esta no fue la única razón, ya que tampoco quería llevarse los reflectores en medio de un momento de tanto dolor. “Dondequiera que voy, es un circo. Tampoco fui porque si voy la atención se dirige a mí“, señaló.

"La gente puede seguir criticándome, pero me sentí bien con mi decisión. No tengo que estar en primera línea para que la gente me vea, planifico las cosas y pienso en su familia. No necesito estar frente a las cámaras para que la gente vea lo que hago, lo hago detrás de escena", añadió.

Finalmente, el capitán portugués afirmó que en su momento habló con la familia de su compañero de equipo y allí les expresó todo su apoyo.