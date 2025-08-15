Salah se quebró en el homenaje de Liverpool a Diogo Jota: video le da la vuelta al mundo

Liverpool arrancó la defensa del título de la Premier League este viernes, 15 de agosto, en su victoria por 4-2 sobre Bournemouth en Anfield. Los reds ya no cuentan con Luis Díaz.

Pero el juego estuvo repleto de emotividad. Los hinchas de Liverpool le rindieron un sentido homenaje a Diogo Jota, quien fuera su jugador, fallecido el 3 de julio de 2025 en un fatídico accidente de tránsito.

Las honra de los hinchas reds a Jota fue de principio a fin. Cuando el partido acabó, como es común, los jugadores de Liverpool se acercaron a su afición para cantar con ellos, y la canción para Jota se hizo presente.

Fue justo ahí donde Mohamed Salah, leyenda absoluta de Liverpool y compañero de Diogo Jota en las últimas temporadas, se quebró. El egipcio de 33 años no pudo contener el llanto, y el video le da la vuelta al mundo.

Así fue el Liverpool vs. Bournemouth por Premier League

Después de un mercado de fichajes en el que los reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49′, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Antes de ello, el internacional ghanés fue víctima de un insulto racista procedente de un hincha del Liverpool hacia la media hora de partido, lo que llevó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir el juego unos minutos.

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana

Destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca el sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que el Tottenham, derrotado el miércoles por el PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día al Burnley.