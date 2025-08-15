Suscribirse

Salah se quebró en el homenaje de Liverpool a Diogo Jota: video le da la vuelta al mundo

El llanto de Mohamed Salah, por el homenaje de Liverpool a Diogo Jota, se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 3:20 a. m.
Salah, emocionado en el homenaje de Liverpool al fallecido Diogo Jota.
Salah, emocionado en el homenaje de Liverpool al fallecido Diogo Jota. | Foto: Getty Images

Liverpool arrancó la defensa del título de la Premier League este viernes, 15 de agosto, en su victoria por 4-2 sobre Bournemouth en Anfield. Los reds ya no cuentan con Luis Díaz.

Pero el juego estuvo repleto de emotividad. Los hinchas de Liverpool le rindieron un sentido homenaje a Diogo Jota, quien fuera su jugador, fallecido el 3 de julio de 2025 en un fatídico accidente de tránsito.

Las honra de los hinchas reds a Jota fue de principio a fin. Cuando el partido acabó, como es común, los jugadores de Liverpool se acercaron a su afición para cantar con ellos, y la canción para Jota se hizo presente.

Fue justo ahí donde Mohamed Salah, leyenda absoluta de Liverpool y compañero de Diogo Jota en las últimas temporadas, se quebró. El egipcio de 33 años no pudo contener el llanto, y el video le da la vuelta al mundo.

Así fue el Liverpool vs. Bournemouth por Premier League

Después de un mercado de fichajes en el que los reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El delantero italiano #14 del Liverpool, Federico Chiesa (D), celebra con el delantero holandés #18 del Liverpool, Cody Gakpo (I), después de marcar su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Liverpool y Bournemouth en Anfield en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Paul ELLIS / AFP).
Liverpool celebra el primer triunfo de la temporada ante Bournemouth. | Foto: AFP

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49′, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Antes de ello, el internacional ghanés fue víctima de un insulto racista procedente de un hincha del Liverpool hacia la media hora de partido, lo que llevó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir el juego unos minutos.

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

Contexto: Inicia la Premier League 2025/26: horarios y canal de TV para ver los partidos de la fecha 1

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana

Destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

The Premier League trophy is pictured ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Continúa la primera fecha de la Premier League 2025-2026. | Foto: AFP

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca el sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que el Tottenham, derrotado el miércoles por el PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día al Burnley.

*Con información de AFP.

Mohamed SalahLiverpool F.C.Diogo JotaPremier LeagueBournemouth

