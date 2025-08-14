Liverpool gasta la millonada que le llegó por Luis Díaz: compra de 35 millones de euros sacude la Premier

Bayern Múnich pagó a Liverpool cerca de 75 millones de euros para hacerse con los servicios de Luis Díaz. Hoy, el guajiro ya tiene su cabeza puesta en Alemania, y deja atrás la experiencia que tuvo en Anfield.

Liverpool ha recibido gran cantidad de dinero en los últimos meses. Además de los premios por ser campeón de Premier League, y en venta de jugadores, incluyendo la de Luis Díaz, las finanzas del cuadro red van creciendo.

Pero así como Liverpool recibe dinero, también gasta. Prueba de ello son los fichajes hechos hasta ahora, y a ellos se suma uno que es bastante mediático en las últimas horas: la incorporación de Giovanni Leoni, defensa central italiano con reciente paso por el Parma de su país.

Así lo informó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X: “Giovanni Leoni al Liverpool, allá vamos. Acuerdo con el Parma por el central italiano de 18 años. Sin préstamo, nunca discutido… Leoni se suma ahora al Liverpool F.C. como parte de los planes de Arne Slot”.

Sobre el precio de la transferencia, fue claro: “Tarifa alrededor de € 35m con cláusula de reventa. No hizo falta convencerlo porque Leoni quería el Liverpool”.

Giovanni Leoni, el juvenil por el que Liverpool cierra un millonario negocio. | Foto: Getty Images

Contrastando, Transfermarkt reporta que Leoni tiene un valor en el mercado de 18 millones de euros. Se trata del más alto de su carrera hasta ahora según la última actualización del portal, en junio de este 2025.

Liverpool viene siendo tendencia en este mercado de pases. Su fichaje más resonado fue Florian Wirtz. El joven jugador alemán, que se venía desempeñando en Bayer Leverkusen, llegó a Anfield por 125 millones de euros.

Además, el cuadro de Arne Slot también desembolsó 80 millones de euros por el delantero Hugo Ekitiké. Eintracht Frankfurt saca una gran tajada por una de sus recientes figuras en los últimos cursos de Bundesliga.

Finalmente, el top 3 de fichajes más costosos de Liverpool, lo cierra el lateral izquierdo Milos Kerkez, quien prestaba sus servicios al Bournemouth, donde también compartía camerino con el colombiano Luis Díaz. Costó 46.9 millones de euros.

Así las cosas, con todo el panorama del mercado de pases, Liverpool se prepara para su debut en Premier League, donde buscará retener el título. Eso, además de pelear por hacer un buen papel en Champions, aspirando al título.

Arne Slot quiere seguir haciendo un papel destacado en Liverpool. | Foto: AP