Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

Un reconocido creador de contenido argentino hizo referencia a este tema.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025, 8:54 p. m.
Hablan de Luis Díaz y Liverpool.
Hablan de Luis Díaz y Liverpool. | Foto: Getty Images

Liverpool F. C. perdió la final de la Community Shield con Crystal Palace, club en el que juegan los colombianos Daniel Muñoz (lateral derecho) y Jefferson Lerma (mediocampista defensivo).

“Creo que durante toda la pretemporada hemos visto que somos capaces de crear más y que nos sentimos más cómodos con el balón, creamos más oportunidades, ocasiones, dominamos quizás incluso más”, dijo el director técnico neerlandés Arne Slot, del club de la ciudad de The Beatles, tras el juego.

“Pasaron muchos balones a nuestra última línea y muchos centros. Para mí, sentí que no regalamos tantas oportunidades hasta que marcaron el 2-2 y luego nos amenazaron más”, añadió. El título se definió en los penales.

Tras el partido, como era de esperarse, muchas reacciones se generaron, principalmente, porque Liverpool era el gran favorito a quedarse con el trofeo de la Community Shield.

Contexto: Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

Y una de las reacciones, precisamente, fue por el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, que Liverpool vendió en este mercado de fichajes al Bayern Múnich de Alemania.

Davoo Xeneize, un reconocido streamer argentino, alzó la voz sobre Lucho Díaz y el Liverpool. Afirmó, sin rodeos, que con el guajiro el equipo rojo se hubiera coronado como campeón de la Community Shield.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 27: Luis Diaz of Liverpool during the Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC at Emirates Stadium on October 27, 2024 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images) (Photo by Alex Pantling / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Luis Díaz cuando estaba en Liverpool. | Foto: Getty Images via AFP

Perdón si es un golpe bajo, pero este partido, con Luis Díaz, lo ganabas, Liverpool, pero quédate con tu eurocentrismo y seguí subestimando a los sudamericanos”, manifestó Davoo.

Algunas personas en redes sociales consideran lo mismo que el creador de contenido argentino. A pesar de que Liverpool realizó un buen mercado de fichajes, sobre todo en el ataque, va a ser muy complejo reemplazar al exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal.

@klipskickk MENSAJE PARA EL LIVERPOOL #davooxeneize #davooxeneizeclips #lacobra #lacobraaa #lacobraaaclips #argentina #futbol #cabj #carp #river #boca #streamer #twitch #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #kickclips #clips #davoo ♬ sonido original - klipskickk

Luis Díaz ya está escribiendo su historia en Bayern Múnich, otro club con importancia en el mundo. La estrella de la Selección Colombia ya lleva dos partidos amistosos jugados, pero hasta el momento no ha podido marcar gol.

Contexto: Fin en el Bayern Múnich de Luis Díaz es oficial: partida no tiene reversa y será firmada

Bayern Múnich también se puede perfilar como candidato para pelear hasta las finales de la Uefa Champions League (UCL). No sería extraño que el equipo bávaro se termine quedando con este título. Habrá que esperar para conocer el desarrollo del certamen.

