Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

Liverpool F. C. perdió la final de la Community Shield con Crystal Palace, club en el que juegan los colombianos Daniel Muñoz (lateral derecho) y Jefferson Lerma (mediocampista defensivo).

“Creo que durante toda la pretemporada hemos visto que somos capaces de crear más y que nos sentimos más cómodos con el balón, creamos más oportunidades, ocasiones, dominamos quizás incluso más”, dijo el director técnico neerlandés Arne Slot, del club de la ciudad de The Beatles, tras el juego.

Defeat on penalties in the FA Community Shield. pic.twitter.com/J7PUw5mRIJ — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

“Pasaron muchos balones a nuestra última línea y muchos centros. Para mí, sentí que no regalamos tantas oportunidades hasta que marcaron el 2-2 y luego nos amenazaron más”, añadió. El título se definió en los penales.

Tras el partido, como era de esperarse, muchas reacciones se generaron, principalmente, porque Liverpool era el gran favorito a quedarse con el trofeo de la Community Shield.

Y una de las reacciones, precisamente, fue por el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, que Liverpool vendió en este mercado de fichajes al Bayern Múnich de Alemania.

Davoo Xeneize, un reconocido streamer argentino, alzó la voz sobre Lucho Díaz y el Liverpool. Afirmó, sin rodeos, que con el guajiro el equipo rojo se hubiera coronado como campeón de la Community Shield.

Luis Díaz cuando estaba en Liverpool. | Foto: Getty Images via AFP

“Perdón si es un golpe bajo, pero este partido, con Luis Díaz, lo ganabas, Liverpool, pero quédate con tu eurocentrismo y seguí subestimando a los sudamericanos”, manifestó Davoo.

Algunas personas en redes sociales consideran lo mismo que el creador de contenido argentino. A pesar de que Liverpool realizó un buen mercado de fichajes, sobre todo en el ataque, va a ser muy complejo reemplazar al exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal.

Luis Díaz ya está escribiendo su historia en Bayern Múnich, otro club con importancia en el mundo. La estrella de la Selección Colombia ya lleva dos partidos amistosos jugados, pero hasta el momento no ha podido marcar gol.