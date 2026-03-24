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Luis Díaz supera a Haaland y acecha a Mbappé en marca mundial: llega volando a Selección Colombia

Otra vez el guajiro es noticia en el mundo por lo que ha hecho con Bayern Múnich. La marca que está consiguiendo lo deja con muy buen nivel de cara a los amistosos de Selección Colombia.

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Redacción Deportes
24 de marzo de 2026, 4:26 p. m.
Luis Díaz supera a Haaland en una marca internacional que reúne goles y asistencias.
Luis Díaz supera a Haaland en una marca internacional que reúne goles y asistencias. Foto: Getty Images

Luis Díaz ya hace parte de la concentración en Selección Colombia, con miras a los amistosos ante Croacia y Francia en este mes de marzo de 2026. El nivel del guajiro con Bayern Múnich es tan alto, que hasta figura en una marca de primer nivel e internacional.

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Fue Transfermarkt quien lo dio a conocer. Luis Díaz integra el top 5 de los jugadores en el mundo que más goles y asistencias tienen en esta temporada. El primer puesto está ocupado por Harry Kane (53 goles + asistencias), el segundo por Kylian Mbappé (44 goles + asistencias) el top tres lo ocupa Michael Olise (40 goles + asistencias) y ahí aparece Lucho, de cuarto, con 40 goles + asistencias.

Otra cosa llamativa de ese ranking es que Luis Díaz supera a Erling Haaland, el delantero del Manchester City que tiene 37 goles + asistencias. Eso deja bien parado a Lucho, y los números confirman su buen nivel en lo que va de la temporada.

Ahora, Luis Díaz entra en modo Selección Colombia y espera aportar en el combinado tricolor para los dos amistosos de primer nivel que tendrán en esta jornada Fifa. El guajiro es una de las cartas colombianas más importantes de cara al Mundial 2026.

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La interacción de Luis Díaz con Mohamed Salah en Instagram

Reacción entre la prensa y los aficionados ha causado una interacción pública que tuvieron Luis Díaz y Mohamed Salah en el perfil del colombiano. Fue el pasado 23 de marzo, cuando Lucho posteó una serie de fotos y el egipcio le comentó, dejando ver la buena relación que tienen las partes.

Tan solo horas después de que se diera el intercambio de mensajes, Liverpool F.C. anunció que Mohamed Salah abandonará el cuadro red a final de temporada. Es el fin de un ciclo histórico, donde compartió con Luis Díaz durante varias temporadas.

“Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”, escribió Liverpool en sus redes oficiales.

Juntos, en Anfield, Luis Díaz y Mohamed Salah ganaron cinco títulos: dos Carabao Cup, una Community Shield, una FA Cup y una Premier League. Esos mientras tuvieron en la dirección técnica a Jürgen Klopp y Arne Slot, siendo años dorados para los reds.