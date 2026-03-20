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Preocupación en Bayern Múnich con Luis Díaz en medio: mensaje de Kompany llegó a la Selección Colombia

El estratega del Bayern Múnich se refirió a la posibilidad de lesiones que pueden tener sus jugadores en esta fecha Fifa de marzo.

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Redacción Deportes
20 de marzo de 2026, 11:46 a. m.
Desde Bayern Múnich se preocupan por las lesiones en fecha Fifa y el mensaje del técnico Kompany llegó a la Selección Colombia.
Desde Bayern Múnich se preocupan por las lesiones en fecha Fifa y el mensaje del técnico Kompany llegó a la Selección Colombia. Foto: Getty Images

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, habló desde Alemania sobre la convocatoria que tuvieron varios de sus jugadores a las selecciones nacionales para la fecha Fifa de marzo. Luis Díaz entra en esa lista, integrando el llamado de Colombia por parte del entrenador Néstor Lorenzo.

Bayern's head coach Vincent Kompany gestures during a training session in Munich, Germany, Tuesday, Jan. 20, 2026, ahead of the Champions League opening phase soccer match between FC Bayern and Union Saint-Gilloise. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP
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Kompany no ocultó su preocupación, pues en rueda de prensa recordó que para la misma fecha Fifa de marzo, pero de 2025, tuvo que encarar las lesiones de algunos de sus jugadores que viajaron a las selecciones nacionales. Por eso, espera que esta vez sea diferente.

Ahí es donde entra Luis Díaz, pues es un titular indiscutible en Bayern Múnich, pero también en Selección Colombia. Es muy posible que el guajiro sea inicialista en los dos amistosos de La Tricolor, ante Croacia y ante Francia.

Vincent Kompany: “Espero que este año sea diferente”

La expectativa de Vincent Kompany es que ninguno de sus jugadores regrese de las selecciones nacionales con lesión, y eso incluye a Luis Díaz, uno de sus indispensables en ataque. Lo dejó claro este viernes, 20 de marzo, en rueda de prensa previa al partido donde Bayern Múnich jugará ante Unión Berlín por Bundesliga.

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“El año pasado, cuatro jugadores se lesionaron durante este periodo; no pudimos evitarlo. Hay una gran diferencia con respecto al año pasado. Antes, había muchos partidos oficiales durante el parón internacional; ahora hay muchos amistosos. Los entrenadores ya han decidido que muchos jugadores no participarán en ambos encuentros. Espero que este año sea diferente”, dijo Kompany.

Luis Díaz no jugará con Bayern Múnich ante Unión Berlín, en el juego que será este sábado 21 de marzo, porque el guajiro vio la tarjeta roja en el último partido ante Bayer Leverkusen. Así, Lucho ya está 100% concentrado en el reto venidero con la Selección Colombia.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: Luis D�az #7 of Colombia looks on during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis Díaz ya se centra en lo que será su desempeño con la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

Siendo el pilar en ataque, y aunque Kompany espere lo contrario, todo apunta a que Néstor Lorenzo cuenta con Luis Díaz como titular en los dos amistosos de la Selección Colombia. Resta esperar cómo se desarrollan los compromisos

Más noticias del Bayern Múnich: Kompany habló del partido ante Unión Berlín

“Siempre es difícil predecir. Conocemos las fortalezas del Union. Esta es la tercera vez esta temporada que jugamos contra ellos. Ahora jugamos en casa, así que queremos vivir un partido diferente al de Berlín. Veremos cuánto de su juego implementan. Sabemos lo desagradable que puede ser jugar contra ellos”, firmó Vincent.

De ganar el partido ante Unión Berlín, Bayern Múnich llegará a 70 puntos como líder de la Bundesliga y dará un gran paso por el título de la temporada.