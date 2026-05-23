Kompany tomó su última decisión con Luis Díaz antes de ir al Mundial 2026: anuncio oficial

Luis Díaz fue titular en el Bayern Múnich desde el primer hasta el último día de la temporada. El colombiano entró en el once inicial que disputará este sábado la final de la Copa de Alemania contra Sttutgart en el Estadio Olímpico de Berlín.

El mensaje de Luis Díaz a Mohamed Salah: emotivas palabras en el video oficial de Liverpool

Lucho estará acompañado por una alineación de lujo, aunque pesa la baja sensible de Manuel Neuer por lesión muscular.

Así saldrá el Bayern Múnich: Jonas Urbig; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala; Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

El partido está programado para iniciar sobre la 1:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir la final en Disney +.

Bayern quiere doblete

La intención del Bayern Múnich es terminar la temporada por todo lo alto. Aunque no se pudo conquistar la Champions League, el doblete sería un buen balance para el proyecto de Vincent Kompany.

“No evaluamos una temporada el día antes de una final. Ahora tenemos que escribir nuestra historia para este partido, tenemos que ponernos las botas y jugar el partido”, dijo el técnico belga en rueda de prensa.

Presidente del Bayern Múnich se pronunció sobre el nuevo fichaje que amenaza a Luis Díaz

Sttutgart ha sido un rival recurrente en la temporada y hasta ahora el historial es positivo. “Cuando juegas contra el Stuttgart cinco veces, cinco veces contra el mismo entrenador, por supuesto que conoces muy bien a tu oponente”, analizó Kompany.

“Hay momentos en los que crees que si sigues así, puedes tener éxito. Pero también ves momentos en los que ellos pueden hacernos daño. Simplemente queremos estar presentes en el partido y tener plena confianza en que podemos lograrlo. También sabemos lo difícil que es competir contra este oponente”, agregó.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

La DBF Pokal (nombre en alemán) puede ser la cereza al postre de una campaña en la que Bayern fue ampliamente el mejor del país. “Ganar aquí siempre es un momento histórico. Stuttgart lo logró el año pasado. Esta temporada, todo el equipo ha estado hablando de esta copa desde el primer día. Eso demuestra que el Bayern Múnich valora mucho esta copa. Queremos traerla de vuelta a Múnich”, indicó el DT.

Tras el pitazo final, los jugadores convocados quedarán libres para viajar a la concentración de sus selecciones nacionales. Lucho tiene derecho a tres días de descanso antes de sumarse a los entrenamientos de la Selección Colombia, tiempo que usará para el traslado hasta la ciudad de Bogotá.

El próximo partido del guajiro ya será en la Tricolor el próximo 1 de junio en el Estadio El Campín enfrentando a Costa Rica.