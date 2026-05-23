¿Cuándo es la final de la Liga BetPlay? Se conocieron las fechas elegidas por Dimayor

La primera estrella de 2026 está a punto de entregarse en el fútbol profesional colombiano. Antes de iniciar el Mundial 2026, ya se debe haber coronado al nuevo campeón de la liga local, norma establecida por la Fifa en su reglamento.

Deportes Tolima no se deja: hizo delicada acusación contra Juan Manuel Rengifo de Nacional

Dimayor modificó el formato de juego y eliminó los cuadrangulares con el único objetivo de acabar el campeonato a principios de junio.

De acuerdo a la información entregada por Carlos Antonio Vélez, estas son las fechas elegidas en el calendario para disputar la final de la liga colombiana:

Martes 2 de junio de 2026 - Partido de ida

Lunes (festivo) 8 de junio de 2026 - Partido de vuelta

Este es el trofeo que se entrega al campeón de la Liga Betplay. Foto: Catalina Olaya

Afortunadamente para Dimayor, en esa semana ya no habrá compromisos internacionales para los clubes colombianos y la única variable podría ser la disponibilidad de los estadios.

El ente rector del fútbol colombiano se encargará de anunciar la programación oficial, una vez se comunique con los dos clubes clasificados a la gran final.

La idea es que los escenarios estén al tope de asistencia y se logre un beneficio económico de la clasificación a instancias definitivas.

El día en el que se dispute el partido de vuelta para la final, todos los jugadores quedarán desafectados y tendrán un corto periodo de vacaciones antes de presentarse a pretemporada para el segundo semestre.

Las estrellas que no renovarían contrato en las próximas semanas: los ojos en Junior, América, Millonarios y Nacional

Fecha de inicio del segundo semestre

Dimayor, en su calendario oficial, establece que la Liga BetPlay 2026-II debe empezar el fin de semana del 26 de julio, es decir, una semana después de haberse terminado el Mundial 2026 en Estados Unidos.

El formato para el segundo semestre será un ‘todos contra todos’ de 19 fechas en total y volverá a tener cuadrangulares en la fase final, decisión votada por la mayoría de presidentes de la liga.

Nuevamente se abrirá el cupo para ocho clubes clasificados, que lucharán por la estrella de diciembre. El otro atractivo del próximo campeonato será la batalla por el descenso, que ahora mismo tiene a varios clubes implicados, como es el caso de Boyacá Chicó, Llaneros, Jaguares, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira, entre otros.

El fixture del segundo semestre será el mismo del presente campeonato, aunque cambia la localía y el escenario donde se disputará cada compromiso.

Cabe recordar que la Dimayor decidió eliminar la fecha de clásicos, tradición que duró muchos años en el FPC y que recibió críticas por aquellos emparejamientos que no tenían rivalidad histórica o regional.