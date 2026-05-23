Deportes Tolima no se deja: hizo delicada acusación contra Juan Manuel Rengifo, de Nacional

Deportes Tolima intentó anular la tarjeta roja a Anderson Angulo, recibida en el partido de ida por las semifinales de la Liga BetPlay luego de una fuerte entrada sobre el volante Juan Manuel Rengifo.

El conjunto pijao envió una solicitud de revisión a la comisión disciplinaria de la Dimayor y argumentó que fue un error manifiesto del árbitro Andrés Rojas.

Sumado a eso, Tolima acusó a Rengifo de haber exagerado una falta en la que, según ellos, ni siquiera hubo contacto por parte de Angulo.

Hora y canal para la definición de los finalistas en Liga: Nacional vs. Tolima y Junior vs. Santa Fe

“Como se observó en la transmisión oficial, en el minuto 31 del partido, nuestro jugador Andreson Angulo (# 2), en una jugada defensiva de velocidad por la línea lateral derecha, en disputa por el balón con el jugador Juan Manuel Rengifo (# 19), sin contacto alguno, logra llegar primero al balón. El jugador de Atlético Nacional salta aparatosamente y finge un golpe dando varias vueltas en el suelo”, indicó el club tolimense.

Tolima considera que la actuación del árbitro Rojas fue “irregular” y, por eso, mereció una queja formal que también presentaron ante el comité arbitral. “El señor Andres Rojas decide de manera completamente equivocada sacarle al jugador Anderson Angulo la segunda tarjeta amarilla y por ende la tarjeta roja, afectando gravemente el planteamiento de nuestro equipo, al vernos obligados a continuar el partido con diez jugadores”, apunta la solicitud.

Esta toma es clara: Angulo se lanza con vehemencia y su pierna izquierda termina impactando a Juan Manuel Rengifo. Para mí sí constituye amarilla y al estar amonestado, viene la expulsión.



Insisto en que no era el recurso técnico para defender esa pelota. pic.twitter.com/rgRk5SQOdy — Felipe Lucero (@Ellucero) May 17, 2026

Solicitud rechazada

Dimayor sí analizó la solicitud del Deportes Tolima, como hace con todos los equipos; sin embargo, ratificó la fecha de sanción que deberá pagar el defensa Anderson Angulo.

Vuelve Nicolás Gallo: designaciones arbitrales para Atlético Nacional vs. Tolima y Junior vs. Santa Fe

“El informe arbitral goza de presunción de veracidad, tal como lo dispone el artículo 159 del CDU de la FCF, al ser este diligenciado por la primera autoridad disciplinaria en el campo de juego, quien en ejercicio de su función, además de estar investido como autoridad en el campo de juego, es quien tiene la percepción sensorial de los hechos, y por tal razón es quien hace la calificación de la conducta objeto de la solicitud”, explica la resolución oficial.

Juan Manuel Rengifo recibe atención médica en Deportes Tolima vs. Atlético Nacional Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Esta fue la decisión final: “No acceder a la solicitud de rectificación por error manifiesto, presentada por el Club Deportes Tolima S.A. respecto de la decisión de expulsión que recayó sobre el jugador Anderson Angulo, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la por la Fase III, Semifinal (Ida) de la Liga BetPlay Dimayor I 2026, entre el Club Deportes Tolima S.A. y el Club Atlético Nacional S.A. y en consecuencia se ordena el Cumplimiento de la sanción indicada en el artículo 1° de la Resolución No. 053 de 2026″.

El partido de vuelta se disputará este sábado, 23 de mayo, desde las 6:00 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Atlético Nacional tiene la ventaja en el marcador global y está a un paso de otra final en el fútbol profesional colombiano.