El extremo que mira Millonarios para fortalecer su ataque: llegaría directo desde México

El mercado de pases en el fútbol colombiano enciende motores y los equipos grandes como Millonarios ya trabajan a toda marcha en la confección de sus plantillas para el segundo semestre del año, luego del fracaso en la Liga Betplay y las críticas de la hinchada.

De azul a rojo: este es el jugador que saldría de Millonarios y firmaría como refuerzo en Santa Fe

Millonarios se llena los bolsillos: anunció la primera salida oficial por 850.000 dólares

En las últimas horas, en el entorno de Millonarios se comenzó a mover un nombre como posible refuerzo para el segundo semestre de 2026 y es un viejo conocido de la Liga BetPlay. La intención del cuerpo técnico de Fabián Bustos es sumar jerarquía y desequilibrio en ataque.

En Millonarios queda vacante el lugar de Beckham David Castro, quien va al fútbol suizo. Además, Jorge Cabezas Hurtado deberá reportarse en el Watford. Por eso un extremo comienza a ser visto con buenos ojos y llegaría directo desde la Liga MX.

El jugador en mención es Kevin Velasco, un habilidoso extremo que es canterano del Deportivo Cali que pertence al Club Puebla de México. Este jugador ofensivo es recordado por su velocidad y ser determinante en el último cuarto de cancha.

Kevin Velasco en el Puebla. Foto: Getty Images

En Deportivo Cali se consagró campeón y fue una de las máximas figuras del fútbol colombiano. Millonarios vería con muy buenos ojos un regreso a la Liga Colombiana y asumir el reto de buscar un nuevo título. Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez en La FM, este es el futbolista que el embajador tiene en la mira.

Desde México a Millonarios

El contexto de Kevin Velasco en la Liga MX arroja una experiencia sumamente valiosa para las aspiraciones de Millonarios. Durante su permanencia en el Puebla, el extremo de 29 años ha logrado consolidar una regularidad importante con más de 30 partidos como inicialista, aportando goles y asistencias gracias a su característico despliegue por la banda, su velocidad en el mano a mano y media distancia.

Pese al deseo que tendría Millonarios, las negociaciones no serán sencillas debido al contrato vigente del futbolista en México, con firma hasta el 2028 con el Puebla. El equipo azul podría buscar un préstamo con opción de compra o quedarse con parte de sus derechos deportivos.

De concretarse el fichaje, Fabián Bustos ganaría una pieza polivalente por la banda capaz de jugar tanto de extremo por izquierda como de volante interior, aportando la cuota de gol y experiencia que el equipo azul tanto ha necesitado.