Por medio de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a la ciudadanía de Barrancabermeja sobre las nuevas modalidades que hurtadores y estafadores están realizando en redes sociales.

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De acuerdo con la entidad, los delincuentes estarían llevando a cabo fraudes relacionados con falsos remates de vehículos en la ciudad, donde comenzarían a utilizar de manera engañosa la imagen institucional para manipular a las posibles víctimas.

Estas son las modalidades de fraude identificadas

Según la DIAN, los estafadores harían uso de fotografías de sedes oficiales de la entidad, así como logotipos institucionales y presuntos documentos legales.

Además, utilizarían direcciones físicas y números de WhatsApp para contactar con personas interesadas en los servicios, pero que terminarían siendo engañadas.

También publicarían en redes sociales, en donde ofrecerían vehículos y automotores de alta gama, cuyos valores superan casi los $50 millones de pesos, esto por medio de la supuesta figura de “remates judiciales por insolvencia económica”.

Otra de las modalidades de engaño que realizan los delincuentes es enviar a las víctimas presuntos contratos de compraventa en donde son utilizados logotipos de la entidad, acompañados de firmas de supuestos representantes legales, donde incluyen términos irregulares como el “PIN de entrega” y “pines binarios de seguridad”, esto con la idea de brindar mayor autenticidad al robo que cometían.

La DIAN también afirmaba que realizan un uso indebido de imágenes de otras entidades del Estado para poder simular levantamientos de prenda, autos judiciales y entregas oficiales de vehículos.

Finalmente, el toque final de los delincuentes es presentar un soporte documental que luce aparentemente legítimo, esto por medio de la implementación de licencias de tránsito, contratos y registros fotográficos que han sido manipulados. De esta manera, los estafadores terminan generando mayor confianza en las futuras víctimas.

Ante ello, la DIAN aclaró que en ningún momento han adelantado remates de vehículos ni procesos de venta por medio de sus redes sociales, aplicaciones de mensajería, perfiles que se encuentran en mapas digitales, intermediarios ni cuentas personales.

Adicionalmente, la entidad indicó que todos los trámites oficiales que realizan con sus clientes los llevan a cabo exclusivamente por medio del portal del instituto www.dian.gov.co

Recomendaciones para evitar fraudes

La DIAN emite una serie de consejos a la ciudadanía para prevenir casos de estafa. Estas son:

Siempre desconfiar de aquellas ofertas urgentes o que puedan ser demasiado atractivas

En ningún momento compartir datos personales ni llevar a cabo un pago sin la necesidad de confirmar la autenticidad del trámite.

Siempre verificar que los correos que reciben sean de @dian.gov.co

Consultar de manera directa en los canales oficiales de la DIAN