Director de la Dian celebró aprobación del primer debate en el Congreso sobre el régimen sancionatorio aduanero

El director de DIAN, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el régimen sancionatorio aduanero, una iniciativa que el Gobierno considera clave para fortalecer las herramientas de control frente al contrabando y las infracciones en materia de comercio exterior.

Analdex hizo un llamado al Congreso para convocar sesión en la que se apruebe el nuevo régimen sancionatorio aduanero

Por medio de un video, Betancourt destacó el avance de la discusión en el Congreso y aseguró que el Ejecutivo espera que el trámite continúe avanzando en las próximas semanas para evitar un vacío jurídico en el país.

#Economía | El director de la Dian (@DIANColombia), Carlos Betancourt, celebró la aprobación del primero de dos debates en el Congreso sobre el régimen sancionatorio aduanero.



Reiteró que si el 20 de junio el proyecto no ha sido sancionado por el Presidente, el país caería en un… pic.twitter.com/EqsgmmL2Qc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 19, 2026

“El director reiteró que si el 20 de junio el proyecto no ha sido sancionado por el Presidente, el país caería en un vacío jurídico que generaría un escenario de impunidad para enfrentar el contrabando y las infracciones aduaneras”, advirtió la entidad.

El funcionario calificó como “muy satisfactorio” el resultado del primer debate y afirmó que ya se preparan las ponencias para la siguiente discusión legislativa.

“Es muy satisfactorio esto, ya estamos a puertas de preparar ponencia para el segundo debate y esperemos que todo siga saliendo adelante”, señaló Betancourt.

Asimismo, resaltó que el Gobierno ha impulsado el proyecto mediante un proceso de concertación con distintos sectores económicos y políticos, con el objetivo de construir una normativa respaldada por los principales actores del sistema aduanero colombiano.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian. Foto: Dian / Red social Facebook

“El Gobierno le ha apostado muchísimo a esto en un ejercicio de concertación, de encuentro, de convergencia con todos los agentes del sector privado, con todas las tendencias políticas”, explica el director de la Dian.

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Betancourt insistió en que el nuevo régimen sancionatorio es considerado fundamental tanto para las autoridades como para los usuarios aduaneros del país, debido a que permitirá mantener mecanismos claros de control y sanción frente a irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

“Se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, concluyó el director de la DIAN.