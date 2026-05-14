MinHacienda señala que podría cerrarse operación clave que permitiría reducir la deuda de la Nación

En la tarde del jueves, 14 de mayo, se llevó a cabo una conferencia con inversionistas en la cual el Ministerio de Hacienda destacó que en los próximos días, la Nación espera cerrar una operación de deuda en francos suizos, la cual permitiría reducir la deuda del país, según información de Blu Radio.

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El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, destacó el impacto positivo de las recientes decisiones financieras del Gobierno sobre la deuda externa del país y cuestionó la falta de reacciones favorables por parte de analistas económicos.

Javier Cuéllar Director de crédito público del Ministerio de hacienda. Foto: Juan Carlos Sierra

“Le estamos ahorrando cerca de 15 mil millones de dólares al país en pagos futuros del servicio de la deuda externa. Yo no he visto ningún analista que nos dé un comentario positivo respecto a esto. Esperaría verlo en las próximas semanas”, señaló Cuéllar al medio citado.

El funcionario aseguró que estas medidas representan un alivio significativo para las finanzas públicas, al reducir las obligaciones futuras derivadas del servicio de la deuda externa. Además, insistió en que los beneficios de esta estrategia podrían reflejarse en el mediano plazo tanto en la estabilidad fiscal como en la confianza de los mercados.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno busca ampliar la estrategia de financiamiento internacional del país más allá de las recientes operaciones en franco suizo, con el objetivo de diversificar el manejo de la deuda externa colombiana.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Congreso de la República / Youtube

“La exploración del mercado internacional no termina con la apertura de operaciones en franco suizo, sino que queremos avanzar mucho más allá. Creemos que la economía colombiana y el manejo de la deuda externa debe diversificarse mucho más. Creemos que los mercados asiáticos están pendientes también de que iniciemos operaciones con ellos y, sobre esta ruta, reducir al máximo, por un lado, la dependencia, pero, por otro lado, los riesgos cuando hay una dependencia exagerada sobre una de las monedas”, destacó Ávila a Blu Radio.

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El jefe de la cartera de Hacienda explicó que esta estrategia apunta a fortalecer la estabilidad financiera del país mediante una mayor diversificación de fuentes de financiamiento y monedas, reduciendo así la exposición a riesgos asociados a la concentración de deuda en un solo mercado o divisa.