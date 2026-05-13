MinHacienda lanzó venta de casas, lotes y apartamentos desde los 5 millones de pesos: así puede ofertar

Tener vivienda propia es el sueño de millones de colombianos, dado que representa seguridad, estabilidad emocional, libertad personal y un logro financiero clave para muchos. La vivienda propia funciona como un refugio digno para la familia que proporciona independencia y la posibilidad de construir un patrimonio valorizable a largo plazo, que luego pueda ser heredable entre los miembros y represente estabilidad a futuro.

Bogotá, Barranquilla y otras ciudades del país hacen parte de la oferta de inmuebles disponibles a través de CISA. Foto: 123RF

Sin embargo, cada vez son más los colombianos que buscan viviendas a precios favorables y que les permita adquirir este tipo de inmuebles de maneras más cómodas. Recientemente se conoció una nueva oferta que estaría haciendo el Ministerio de Hacienda.

La cartera, a través de la Central de Inversiones S.A (CISA), postea frecuentemente distintos inmuebles que son propiedad del Estado pero que no están siendo utilizados para actividades gubernamentales, por lo que se ponen en venta para la ciudadanía en general.

Entre los lugares en los que tienen estos inmuebles se encuentran regiones como Cundinamarca, Atlántico, Meta, Tolima, Santander, entre otros. Se pueden encontrar apartamentos, lotes, casas, locales, entre otros.

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Este es el listado de algunos inmuebles que puede considerar:

Apartamento en Bogotá (ICBF - En Puja) - Precio: $ 408.830.700

Local en Barranquilla (CISA - En Venta) - Precio $ 433.693.926

Local en Bogotá (CISA - Próximo en Venta) - Precio: $ 33.784.000

Los ciudadanos interesados podrán participar en pujas para adquirir viviendas y locales con precios competitivos. Foto: Getty Images

Si usted está interesado en adquirir alguno de los que vende la entidad, siga estos pasos:

Ingrese a la plataforma de la Central de Inversiones (CISA), en el siguiente link: https://inmuebles.cisa.gov.co/PortalComercializacion/#/landing

Registrese en la plataforma con sus datos personales.

Luego utilice los filtros para seleccionar las propiedades en venta. Adicional, deberá escoger el bien que desea adquirir y revisar las características. También debe revisar las fotos.

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Finalmente, si está interesado, haga clic en ‘Quiero Comprar’.

Deberá diligenciar los formularios que la página le indique para detallar su plan de pagos y otros aspectos logísticos. Entrará a la puja y le confirmarán finalmente si se lo adjudican a usted o no.

Tenga en cuenta que la venta de todos los inmuebles del CISA solo se hace a través de puja y no de venta directa.