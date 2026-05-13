SOAT: ¿Qué tanto ha funcionado el subsidio que el Gobierno de Petro le dio a las motos para que se formalizaran?

SEMANA: ¿Cuáles son los números actuales del Soat de motos?

Gustavo Morales: según las cifras del RUNT-Registro Único Nacional de Tránsito, a marzo de 2026 se cuenta con un parque automotor de 13,9 millones de motocicletas registradas, de las cuales, 5,7 millones cuentan con el SOAT vigente, lo que representa un 41,3 % de cobertura del seguro en este segmento.

SEMANA: Aunque las ciudades se ven atiborradas de motos no parece haber toda esa cantidad. ¿Por qué?

G.M.: No todos los vehículos que aparecen registrados están realmente transitando en las vías del país. La determinación de la cifra real de circulación establecería el porcentaje de cumplimento del requisito por encima de lo que se tiene con los datos actuales.

Por ejemplo, según la secretaria de Movilidad de Bogotá, en 2024 se contaba con más de 37.000 vehículos inmovilizados en los patios de la ciudad, de los cuales, el 70 % eran motocicletas.

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/el-caos-de-las-motos-sin-solucion-y-ahora-entre-el-tintero-politico-con-promesa-de-campana/202600/

SOAT diferencial

SEMANA: Para el aseguramiento de las motos existen modalidades como el SOAT solidario/obligatorio y el seguro todo riesgo. ¿Cuáles son las estadísticas?

G.M.: El Decreto 2497 de 2022 “Por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT”, definió como las categorías de rango diferencial a los “vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 cc (cilindraje), motos de 100 cc y hasta 200 c/c, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal”.

En marzo de 2026, 5,7 millones de vehículos cuentan con este beneficio, de los cuales 5,3 millones son motocicletas que cumplen con la descripción establecida en el decreto, es decir, 93,6 % del total de vehículos que reciben el beneficio son motocicletas.

Por su parte el seguro todo riesgo cuenta con una emisión de 398.135 motocicletas aseguradas.

SEMANA: En términos de formalidad, que en parte era el objetivo, ¿qué efecto ha tenido el subsidio del 50 % del valor del Soat?

G.M.: Se ha presentado un leve incremento en la cobertura del SOAT, entre 2023 y 2025 este indicador creció 3,9 puntos porcentuales.

Alta accidentalidad, y sin SOAT Foto: COLPRENSA/ SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Cuál es la cifra actualizada de siniestralidad y el comparativo con la de los carros?

G.M.: Según el documento metodológico de la Superintendencia Financiera de Colombia-SFC, de 2025, sobre el SOAT, la siniestralidad por tipo de vehículo, en motocicletas, es en promedio del 223 %. Esto significa que, por cada $100 pesos recaudados en primas se deben destinar $223 para cubrir la atención en salud y demás coberturas de las víctimas.

Entre tanto, en automóviles, camionetas y el resto de vehículos, la siniestralidad promedio es del 20 %; es decir, de cada $100 pesos que pagan los usuarios, solo $20 se utilizan para cubrir sus siniestros.

Esa situación genera una amplia disparidad en el costo de los siniestros entre motocicletas y el reto de vehículos. Para equilibrar el sistema, la SFC aplica el principio de subsidios cruzados: los vehículos de menor riesgo (automóviles, camperos y camionetas) compensan el déficit de las motocicletas.

De esta manera, se garantiza que la tarifa de las motos sea asequible, cumpliendo con los principios de equidad, suficiencia y moderación exigidos por la ley. El objetivo final es que el recaudo total sea apenas suficiente para garantizar la atención de todas las víctimas en el país y la operación del seguro.

La avalancha de motos en el país está causando mayores problemas de movilidad. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

El fraude, así va

SEMANA. Mejor dicho, siniestralidad alta y también fraude. ¿Cómo van los indicadores en accidentes simulados, recobros inflados y similares?

G.M.: En los últimos 4 años las compañías de seguros han identificado mas de 90.000 millones de pesos asociados a atipicidades como: simulaciones de accidentes de tránsito, servicios no prestados, irregularidades en documentos.

Paloma Valencia radicó proyecto que había anunciado para subsidiar el Soat de motos de bajo cilindraje

SEMANA: Con esas cifras tan anómalas, ¿cómo se financia realmente el seguro?

El SOAT es un sistema que se financia exclusivamente a través de las primas que pagan los propietarios de vehículos en Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y establecer anualmente estas tarifas. El objetivo es que el recaudo total sea suficiente para garantizar la atención de todas las víctimas de accidentes de tránsito y cubrir los gastos operativos en esa materia.

Vehículos fantasmas

SEMANA: Podría dar un ejemplo de la distribución de recursos para cubrir las motocicletas con cilindraje entre 100 a 200 cc?

G.M.: El SOAT es, ante todo, una garantía de protección: asegura atención inmediata a cualquier víctima de un siniestro vial, sin importar quién haya tenido la culpa. La magnitud de este compromiso se refleja en las cifras de 2025: las aseguradoras pagaron $2,8 billones directamente a servicios médicos y demás coberturas. Además, el sistema recaudó $2,5 billones a la ADRES para atender accidentes causados por vehículos fantasma o sin seguro, y entregó $123 mil millones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para salvar vidas mediante la prevención.

SEMANA: Y a las clínicas les giran a tiempo...

G.M.: Por ley, el pago del SOAT tiene tiempos definidos: si la reclamación de una clínica cumple con todos los requisitos de norma, la aseguradora debe pagar en un plazo máximo de 30 días. Lo que a veces se interpreta como demora es, en realidad, el proceso de revisión; si la aseguradora evidencia que faltan documentos o hay datos incorrectos, o no es un accidente de tránsito, entonces realiza una objeción para que la clínica los corrija. Una vez el trámite está en regla, se procede con el pago.

Las motos son las más involucradas en accidentes de tránsito. Foto: Alcaldía de Cancelaria

Alarmantes cifras

SEMANA: En un entorno de crecimiento masivo en el uso de motos, ¿qué se requiere en términos de seguro?

G.M.: Es una realidad: una gran parte de los colombianos ha optado por usar la motocicleta como su medio principal de transporte y el reto que debemos asumir como país es cómo proteger la vida de estos actores vulnerables.

El principal desafío al que nos enfrentamos como sociedad en este ámbito es la seguridad vial. Cada año que pasa las cifras son más alarmantes en cuanto a la cantidad de personas que se accidentan en las vías. Desafortunadamente, en su gran mayoría son motociclistas.

Desde 2022, el país se ha enfrentado a cifras anuales desalentadoras en cuanto a la seguridad vial; más de 1 millón de heridos, más de 12.000 personas que quedan en condición de discapacidad y mas de 8.000 muertos.

SEMANA: Y las pérdidas en productividad que implica la muerte o discapacidad de personas...

G.M.: En la mayoría de los casos las víctimas son personas entre los 20 y 39 años, es decir, que se encuentran en plena etapa productiva, y que por causa de un accidente de tránsito pierden la vida o quedan en condición de discapacidad dejando a sus hogares -muy seguramente- sin una fuente de ingresos fundamental.

SEMANA: ¿Qué soluciones propondrían?

G.M.: Se proponen soluciones estructurales como el licenciamiento por puntos, que promueve el respeto a las normas mediante la exclusión de infractores recurrentes. De igual forma, la adopción de velocidades seguras bajo la Ley Julián Esteban es clave para reducir la letalidad de los siniestros.

La combinación de estas leyes con infraestructura adecuada y educación vial es el camino necesario para mitigar esta situación que es una crisis de salud pública.