Como una estrategia para evitar que las motos que sean decomisadas se queden eternamente en los patios, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó la iniciativa que había anunciado recientemente para que las motos de menos de 250 centímetros cúbicos puedan tener un Soat subsidiado por el Estado. Además, no tendrían que pagar peajes.

“Cuando millones de colombianos no logran cumplir una obligación, el deber del Estado no es aplastarlos”: Paloma Valencia sobre el SOAT

Según Valencia, esto beneficiaría a los colombianos de los estratos más bajos. La senadora afirmó que mensualmente unas 4.000 motos están siendo llevadas a los patios y nunca son reclamadas.

“La ciudadanía necesita poderse mover y trabajar. Los campesinos necesitan poder llevar sus productos y tener su moto. Este es el reconocimiento que queremos hacerle a todos los moteros de Colombia”, afirmó la senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia anunció proyecto para pagar el Soat a las motos. Foto: Prensa Paloma Valencia

La propuesta también busca hacerle frente a una realidad. Según dijo la senadora, gran parte de los colombianos que tienen este tipo de motocicletas no pagan el Soat.

“El 67 % de los comparendos son sobre las motos. Y terminan en los patios pudriéndose, es el ahorro de una familia”, dijo Valencia.

Según la candidata presidencial, el dinero para este subsidio saldría de la burocracia que actualmente implica el Ministerio de la Igualdad, pues ella considera que esa cartera actualmente “no sirve para nada”.

“Vamos a vigilar esa cartera y lo que se llama ‘el carrusel del Soat’ y esos son los 2,5 billones de pesos que necesitamos”, señaló Valencia.

La senadora recordó que en estos momentos se está discutiendo la ampliación del Ministerio de la Igualdad más allá del Gobierno actual, por lo que en medio de ese debate en el Congreso saldrá a relucir esta propuesta.

“Al Ministerio de la Igualdad le vamos a decir no para que podamos tener los recursos para darle a los colombianos el Soat gratis”, agregó.

Valencia aclaró que no busca hacer propuestas “populistas” y que todo estaría sustentado.

La senadora dijo que el dinero saldrá del Ministerio de la Igualdad. Foto: Prensa Paloma Valencia

“No es populismo reconocer una realidad social que el Estado lleva años ignorando. Populismo es seguir imponiéndole obligaciones imposibles de cumplir a millones de colombianos y después perseguirlos con multas, patios e inmovilizaciones como si fueran criminales por trabajar”, aseguró recientemente.

La bancada del Partido Conservador, en la que estaban los senadores Efraín Cepeda y Esperanza Andrade, anunció que respaldará la iniciativa de Valencia en el Congreso.

La senadora se refirió al proyecto de reforma al Icetex que estaría estancado y a punto de hundirse. Destacó que se habrían logrado acuerdos para la subcomisión y espera que esa iniciativa pueda verse materializada antes de que finalice la legislatura.