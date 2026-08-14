Petro, en trino de madrugada, le da la razón a Uribe por defensa que hizo sobre permiso para salir del país: “No hay orden judicial”

El expresidente Gustavo Petro publicó un trino en la madrugada de este viernes, 14 de agosto, en el que reaccionó a la defensa que el expresidente Álvaro Uribe hizo a la decisión del Congreso de otorgarle permiso al líder del Pacto Histórico para que pueda salir del país.

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Petro apuntó que la máxima cabeza del Centro Democrático tenía toda la razón y recordó que uno de los principios fundamentales de Colombia es la libertad.

“Nadie puede ni ser secuestrado en su libertad ni extorsionado, y menos por el Estado si no hay una razón judicial”, dijo.

Asimismo, el exjefe de Estado insistió en que, por lo menos hasta la fecha, más allá de las investigaciones que se han realizado, no existe ninguna orden en su contra que le impida salir del país o desplazarse al sitio al que él quiera.

“Y no existe ninguna razón judicial que me pueda impedir ir a donde quiera. No hay orden judicial en contrario”, señaló.

El pronunciamiento de Uribe se da tras las fuertes críticas que ha recibido el Centro Democrático, ya que fue uno de los partidos políticos que accedió a aprobarle la solicitud que hizo Petro, aunque con ciertas condiciones.

El exmandatario aseguró que hay mucha preocupación entre algunos miembros del partido por las acusaciones que han surgido en las redes sociales después de la votación que se llevó a cabo en el Senado.

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Entre otras cosas, explicó que negar un permiso de este tipo a un ciudadano sin que exista restricción de algún juez, vulneraría las normas constitucionales de movilidad.

“No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro. La preocupación inicial de nuestros compañeros es que la solicitud era un permiso abierto por un año. Entonces se pidió que debería informar en detalle sobre cada salida y el Pacto Histórico lo aceptó, y así se aprobó”, declaró.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además, recordó que este mismo permiso se le ha dado a varios expresidentes, incluido a él mismo, por lo que sería injusto decirle que no al expresidente recién salido, y más teniendo en cuenta que tiene que anunciar cada vez que vaya a salir del país.