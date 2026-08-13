Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, confirma la captura de 14 peligrosos cabecillas de bandas criminales

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, confirmó que el denominado bloque de búsqueda contra el multicrimen volvió a dar resultados en la capital del departemento de Sucre.

El mandatario local dio a conocer que tras varios operativos se logró la captura de 14 cabecillas de bandas criminales que estaban señalados entre los más buscados.

Aseguró que se trató de un trabajo articulado de la Fuerza Pública y de la Fiscalía donde se logró la ubicación de estas personas que son señaladas por varios delitos.

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Acuña dijo que la lucha contra el crimen está dando resultados y que se debe seguir combatiendo a quienes quieren atemorizar a los ciudadanos. Resaltó que las personas capturadas eran quienes lideraban grupos que extorsionaban, traficaban armas y eran autores de homicidios en la región.

“​Entre las detenciones más significativas se destacan presuntos integrantes y cabecillas del Clan del Golfo y de la estructura Los Norteños, identificados bajo los alias de Primera, Régulo, Cartagena, Barba, Indio, Quilla, Papo, Nelson, Yefri, El Viejo, Satanás, Alan, El Técnico y El Ñame”.

Durante las diligencias de allanamiento y registro, las autoridades incautaron abundante munición, armamento de fuego, equipos de comunicación y otros elementos probatorios clave para sostener la judicialización de los capturados.

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“​Gracias a este tipo de resultados exitosos, Sincelejo ha registrado un giro histórico: en el año 2023 Sincelejo se posicionaba como la más insegura de Colombia y la 25.ª más insegura del mundo. Ahora se ha transformado en la ciudad más segura del país, destacando reducciones sostenidas en los delitos de homicidio y hurto a personas", reiteró el alcalde.

Aunque se siguen presentando hechos delictivos, Sincelejo es actualmente la capital colombiana con menor incidencia delictiva y con los mejores índices de celeridad y efectividad en la resolución de casos.

​El mandatario local enfatizó que la ofensiva contra la delincuencia se mantendrá sin tregua y advirtió que ningún actor criminal podrá evadir la justicia refugiándose en otros territorios o países.

Hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que el Ejecutivo apoye decididamente, como no lo hizo Gustavo Petro, la lucha contra los grupos criminales.

El mandatario colombiano ha sido enfático en que los criminales deben someterse a la justicia o ser perseguidos por las Fuerzas Militares. Así mismo ha dejado claro que no habrá negociaciones de paz con ningún criminal.