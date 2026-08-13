Le caen a Petro por mostrar sus comodidades en medio de la tragedia por el terremoto: “Me la he pasado haciendo spaghetti”

El expresidente volvió a encender la conversación en redes sociales por una publicación realizada mientras Colombia enfrenta una de sus peores emergencias de los últimos años.

El director de la UNGRD de Petro fue el que dio la orden de no dejar entrar a los rescatistas extranjeros; esta es la carta

Mientras organismos de socorro, autoridades, empresarios, voluntarios y ciudadanos concentran esfuerzos en atender a los damnificados por el devastador terremoto que golpeó a Colombia, una publicación de Gustavo Petro en X provocó cuestionamientos por el tono y los temas escogidos por el exmandatario en medio de la tragedia.

El terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el lunes 10 de agosto, ha dejado cientos de muertos y miles de heridos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate y la llegada de ayudas a las regiones golpeadas. Chocó y varias zonas del occidente colombiano se encuentran entre los territorios que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

En medio de ese panorama, Petro publicó este jueves, 13 de agosto, una serie de fotografías en las que aparece luciendo una chaqueta verde que, según explicó, fue elaborada y obsequiada por artesanos colombianos.

“Artesanos colombianos me han regalado esta chaqueta, con un pescador héroe de la nutrición de los colombianos”, escribió el exmandatario.

“Hoy me la he pasado haciendo un rico spaghetti”

Sin embargo, otra parte del mensaje fue la que llamó particularmente la atención. Petro aseguró estar atravesando un momento personal difícil y, acto seguido, contó cómo había empleado parte de su jornada.

“Estoy muy adolorido por circunstancias personales, pero hoy me la he pasado haciendo un rico spaghetti alla matriciana que se hace con la papada del cerdo y no con tocineta”, señaló.

La publicación aparece en momentos en los que el país permanece volcado sobre las consecuencias del terremoto.

El contraste entre la emergencia nacional y el contenido de la publicación alimentó cuestionamientos en redes sociales sobre las prioridades comunicativas del exmandatario. Las críticas se suman a la controversia que Petro ya había protagonizado durante los últimos días por sus pronunciamientos relacionados con el terremoto y la respuesta institucional.

Petro también lanzó graves señalamientos

Pero el mensaje no se limitó a la chaqueta ni al almuerzo. El expresidente aseguró haber recibido información que calificó como “muy tenaz” y afirmó, sin aportar pruebas en esa publicación, que la sociedad colombiana estaría sometida a una supuesta vigilancia.

“He recibido mucha información muy tenaz que retransmitiré toda, pero la sociedad colombiana hoy está bajo vigilancia total; ese es el precio de entregarle la Presidencia robada a Abelardo. Recomendación: no hable mucho por teléfono y no visitar EE. UU. ni Israel”, escribió.

Petro también arremetió contra el manejo de la información relacionada con la emergencia y aseguró que el Gobierno habría censurado la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”

“Mientras hacía el almuerzo, el gobierno censuró toda la página de la UNGRD y los colombianos no sabrán qué pasó con el terremoto, sino informaciones parciales”, afirmó.

Estas acusaciones corresponden a la versión de Petro. La emergencia continúa activa y las cifras han venido cambiando conforme avanzan las labores de búsqueda, atención y consolidación de información oficial.

La publicación del exmandatario se conoce precisamente cuando Colombia atraviesa jornadas de duelo, rescates y movilización de ayudas para las comunidades que lo perdieron todo, escenario que convirtió sus comentarios sobre la chaqueta y el “rico spaghetti” en un nuevo foco de controversia en redes sociales.