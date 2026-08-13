El director de la UNGRD de Petro fue el que dio la orden de no dejar entrar a los rescatistas extranjeros; esta es la carta

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro terminó funciones el pasado 7 de agosto, aún continúan las polémicas por las decisiones administrativas que se tomaron a último momento.

En esta ocasión, la polémica se ha dado por cuenta del ingreso de rescatistas extranjeros y en redes acusan al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella de negar el ingreso.

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Sin embargo, la realidad es que Javier Pava, exdirector de la UNGRD del Gobierno Petro, fue el que dio la orden de no dejarlos entrar y así quedó evidenciado en una carta que se envió a la Cancillería.

“Con base en la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del Programa de Búsqueda y Rescate, considera que, en esta etapa de la emergencia, no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”, dice la carta que se envió al canciller Omar Bula por parte de Pava.

Los periodistas Luis Carlos Vélez y Melquisedec Torres revelaron la carta en sus cuentas de X y allí quedó en evidencia que fue el exfuncionario de Gustavo Petro el que desistió del apoyo internacional.

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“Muy grave lo que revela esta carta de la UNGRD en la que recomienda no recibir ayuda extranjera. ¿Por qué lo hicieron? Extraño. El firmante es un funcionario saliente de Gustavo Petro. ¿Lo hizo para sabotear el gobierno entrante? Una vez conocido el episodio, la nueva administración lo relevó del cargo. Sería criminal que estuvieran jugando política con la vida de las personas”, dijo Vélez.

Sectores del petrismo han usado este tema para lanzar críticas contra la actual administración, pero desde que se conoció la carta han guardado silencio absoluto.

SEMANA se comunicó con Javier Pava y aseguró que la carta es real, pero que, según la evolución de la emergencia, se podrían hacer requerimientos nuevos para la ayuda internacional y que dicha decisión correspondería al nuevo director de la entidad.

Justamente, David Tamayo, nuevo director de la UNGRD, aseguró que Colombia agradece la ayuda internacional.

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política, y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, señaló Tamayo.

El canciller Omar Bula dijo que Colombia ha recibido y agradecido la asistencia ofrecida por distintos países y organismos internacionales para atender la emergencia provocada por el terremoto, y rechazó las acusaciones contra el Ejecutivo donde se asegura que hay intereses políticos para recibir ayudas.