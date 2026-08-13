Centro Democrático explica su votación en el Congreso: los 6 puntos que aclaran todo sobre autorizar a Petro a salir del país

Tras la decisión del Senado de la República de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro durante un año, el senador Iván Cepeda expresó un agradecimiento público al Centro Democrático por la votación favorable.

El senador argumentó que el rol del partido de derecha fue clave en la elección que quedó 73 votos a favor y 11 en contra el pasado miércoles 12 de agosto.

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El pronunciamiento del congresista del Pacto Histórico generó molestia en la militancia del partido opositor, que emitió una aclaración para explicar su postura.

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Ante las inquietudes surgidas tras la votación en la plenaria, la colectividad política publicó un pronunciamiento de seis puntos para justificar su actuación legislativa.

El Centro Democrático enfatizó que mantiene su posición de oposición y que la determinación no responde a un respaldo político hacia el exmandatario.

La bancada sostuvo que el objetivo del procedimiento parlamentario fue evitar la concesión de un permiso indefinido sin fiscalización. La agrupación reiteró que el ejercicio del control político se mantendrá sobre las actuaciones del exjefe de Estado durante el tiempo que permanezca en el exterior.

Los seis puntos clave del comunicado del Centro Democrático

En el primer punto del documento, la colectividad sostuvo que impuso condiciones al permiso de salida, rechazando una autorización abierta.

Como segundo aspecto, el partido señaló que no entregó un cheque en blanco a Petro, pues el exmandatario deberá informar las fechas y destinos exactos de cada desplazamiento para garantizar el seguimiento institucional.

En el tercer apartado, la organización recordó que el trámite no es un procedimiento nuevo y que exmandatarios como Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque acudieron al Congreso para el mismo fin.

No cambiamos de posición frente a Petro: impusimos condiciones



El Centro Democrático no cambió su posición frente a Gustavo Petro. Seguimos siendo oposición, ejerciendo control político y denunciando sus errores y decisiones cuando afectan al país.



1. Impusimos condiciones al… — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 13, 2026

En el cuarto punto, la colectividad advirtió que la decisión puede revisarse si varían las circunstancias jurídicas o el alcance de la norma.

En el quinto elemento, la agrupación planteó que ejerce oposición dentro del marco constitucional sin incurrir en persecuciones.

Finalmente, en el sexto punto, la colectividad afirmó que su posición sigue intacta, concluyendo que con su actuar no se defendió “a Petro; a Petro se le controla, se le fiscaliza y se le exige responder políticamente por sus actuaciones, correspondiendo a los jueces determinar eventuales responsabilidades”.

El pronunciamiento de la bancada opositora busca definir los límites institucionales de su decisión en la cámara alta frente a las críticas de la opinión pública. La colectividad mantendrá la revisión periódica de los informes de viaje expedidos por el exmandatario para verificar el cumplimiento del mandato reglamentario.