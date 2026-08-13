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Julia Correa y Esteban Quintero sugieren obras por impuestos para superar emergencia por terremoto

Los senadores del Centro Democrático le plantearon la opción al Gobierno De La Espriella.

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Redacción Semana
13 de agosto de 2026 a las 10:02 a. m.
Terremoto. Imagen de referencia.
Terremoto. Imagen de referencia. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Julia Correa y Esteban Quintero, senadores del Centro Democrático, le pidieron al Gobierno nacional que contemple la posibilidad de implementar obras por impuestos para superar la emergencia generada por el terremoto.

Se planteó activar la medida excepcional en dos sentidos: “Extender de forma inmediata la cobertura de este instrumento a todos los municipios y territorios afectados por el movimiento sísmico; y permitir de manera excepcional que estos recursos se destinen a la construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda de interés social, tanto en el ámbito rural como en el urbano”.

Los congresistas describieron que el objetivo es brindar soluciones ágiles a la población más vulnerable, quienes perdieron sus casas por el fuerte movimiento telúrico.

El reporte preliminar de la Gobernación del Valle ubicó a El Cairo entre los municipios con mayores afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto.
En imágenes: el municipio que casi desaparece tras el terremoto; reportan destrucción del 80 %