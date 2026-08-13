Julia Correa y Esteban Quintero sugieren obras por impuestos para superar emergencia por terremoto

Julia Correa y Esteban Quintero, senadores del Centro Democrático, le pidieron al Gobierno nacional que contemple la posibilidad de implementar obras por impuestos para superar la emergencia generada por el terremoto.

Se planteó activar la medida excepcional en dos sentidos: “Extender de forma inmediata la cobertura de este instrumento a todos los municipios y territorios afectados por el movimiento sísmico; y permitir de manera excepcional que estos recursos se destinen a la construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda de interés social, tanto en el ámbito rural como en el urbano”.

Los congresistas describieron que el objetivo es brindar soluciones ágiles a la población más vulnerable, quienes perdieron sus casas por el fuerte movimiento telúrico.