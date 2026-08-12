Senado le da el sí a Gustavo Petro para salir de Colombia, pero deberá cumplir requisito fundamental

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó la solicitud de salir del país por un año al Senado el pasado lunes 10 de agosto. Dos días después, tras someter la petición a votación, se conoció que se le concederá su deseo, pero deberá cumplir con una condición.

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La votación de la plenaria del Senado finalizó con un resultado de 73 votos a favor y 11 en contra para otorgar la autorización. La resolución del Congreso está condicionada al compromiso de Petro de informar previamente el lugar y la fecha de cada desplazamiento, garantizando el seguimiento institucional de sus viajes al exterior.

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Esta decisión legislativa resuelve el procedimiento fijado para los expresidentes durante los doce meses posteriores a la entrega del cargo. La medida busca mantener el seguimiento de la agenda internacional del exmandatario, quien argumentó compromisos de carácter académico fuera del país.

El pronunciamiento de Gustavo Petro ante la plenaria

Previo a la decisión final adoptada en el Congreso de la República, el exjefe de Estado utilizó sus canales de comunicación oficiales para aclarar su situación jurídica. En sus declaraciones públicas, el exmandatario enfatizó que no existen requerimientos ante los organismos judiciales que restrinjan su movilidad fuera de Colombia.

#Atención | Con una votación de 73 por el Sí y 11 por el NO, el Senado autoriza que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año, pero le pone una condición y es que debe informar el lugar y la fecha específica de cada viaje. pic.twitter.com/oWcQaUffYc — La FM (@lafm) August 12, 2026

Sobre las razones legales que motivaron la presentación de la solicitud ante la rama legislativa, el expresidente manifestó que actualmente “no mantengo restricción legal para trasladarme al exterior ni requerimientos de la Interpol o de las autoridades judiciales, por lo que cumplo con el condicionamiento constitucional de informar al Congreso sobre mi agenda de difusión política”.

El pronunciamiento oficial tuvo como objetivo aclarar que el trámite ante el Senado obedecía al cumplimiento de un mandato de la Constitución Política. El exmandatario señaló que sus actividades internacionales contemplan la exposición de sus postulados y la presentación de los resultados de su gestión gubernamental.

#Atención | Con una votación de 73 por el Sí y 11 por el NO, el Senado autoriza que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante un año, pero le pone una condición y es que debe informar el lugar y la fecha específica de cada viaje. pic.twitter.com/oWcQaUffYc — La FM (@lafm) August 12, 2026

Tras la inclusión del punto en el orden del día por parte de la mesa directiva, el trámite concluyó con el aval condicionado de la plenaria. Con este resultado parlamentario, el exmandatario queda habilitado formalmente para iniciar sus compromisos internacionales, previo reporte de cada uno de sus itinerarios.